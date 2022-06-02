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2 часа назад

Женщина отомстила мужу-бездельнику при помощи Wi-Fi

Lenta.ru

Женщина поменяла пароль Wi-Fi, чтобы отомстить мужу-бездельнику, который не желал работать и лишь валялся на диване. Своей историей она поделилась на сайте Reddit, пишет Daily Mail.

Женщина отомстила мужу-бездельнику при помощи Wi-Fi
Фото: Lenta.ruLenta.ru

32-летняя автор поста рассказала, что три месяца назад ее 30-летний муж потерял работу. Он утверждал, что его уволили из-за плохих отношений с руководителем, и обещал сделать все возможное, чтобы как можно быстрее устроиться в другое место.

Время шло, но ничего не менялось: женщина по-прежнему оплачивала все счета и покупала продукты, а ее супруг только и делал, что лежал с телефоном на диване.

Однажды женщина случайно встретила его бывшего начальника и узнала, что рассказанная супругом история про увольнение была неправдой. В действительности он уволился сам со словами, что ему надоело работать с клиентами, которые его не уважают.

Вернувшись домой, автор поста поговорила с мужем, и тот во всем признался. Он также сказал, что хочет получить образование, и предложил супруге оплатить его обучение. В ответ она заявила, что больше не станет платить за него, и сменила пароль от Wi-Fi.

«Он разозлился и закричал, что я лишаю его права пользоваться интернетом, но я сказала, что интернет — это привилегия, а не право»,

— заключила она.

Пост набрал более двух тысяч комментариев со словами поддержки. Пользователи Reddit предостерегли автора, что с таким мужем, как у нее, вряд ли получится крепкая семья.

Ранее сообщалось, что жительница китайской провинции Шаньдун отомстила ленивому мужу после того, как он отказался ей помогать. Женщина расстроилась из-за того, что муж пять часов спал вместо того, чтобы играть с детьми.

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