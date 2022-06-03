Что происходит с правами женщин в Афганистане

После захвата власти в Афганистане талибы (запрещенное в РФ движение "Талибан") пытались убедить международное сообщество в том, что они стали умеренной политической силой. Рассчитывая на иностранную помощь, радикалы пообещали соблюдать в Афганистане права человека и права женщин в частности. Однако год спустя афганские женщины оказались фактически полностью исключены из публичной жизни. Их положение настолько ухудшилось, что стало небезопасно просто выходить из дома. Рассказываем, с чем приходится сталкиваться жительницам Афганистана и какие ограничения в их отношении действуют в стране.

Фото: ТАСС ТАСС

С тех пор как талибы пришли в Афганистан, страна переживает тяжелейший гуманитарный и экономический кризис. Из-за роста безработицы половина афганского населения живет фактически на грани голода. Несмотря на тяжелые экономические проблемы, может сложиться впечатление, что правительство талибов больше внимания уделяет не им, а распространению норм шариатского права.

Видео дня

Различные запреты появляются почти каждый месяц. В большинстве случаев они касаются непосредственно женщин. Несмотря на усиление критики и международного давления, Министерство по предотвращению порока и поощрению добродетели ввело в отношении женщин множество новых ограничений.

За последние 20 лет молодые жительницы Афганистана привыкли к относительным свободам. Первое время они протестовали против навязанных им правил и выходили на демонстрации. Однако жесткая реакция талибов на такие выступления со временем полностью свела их на нет.

Телеведущие без лица

Многие афганки все еще продолжают работать в отдельных сферах, например в здравоохранении, образовании, даже на госслужбе. Однако с каждым днем им все сложнее заниматься своей работой из-за многочисленных ограничений.

Так, 19 мая талибы издали распоряжение, которое требовало от всех женщин, работающих на телевидении, появляться в эфире с закрытыми лицами. В первую очередь это касалось ведущих новостей и других информационных программ.

Распоряжение возмутило журналистов. Поначалу его отказывались исполнять. В первый день после появления указа женщины все равно вели эфиры с открытыми лицами или надевали маски лишь эпизодически. Тем не менее до руководства каналов быстро донесли, что правило не подлежит обсуждению. Теперь женщины-ведущие и репортеры выходят в эфир в хиджабах и вуалях, оставляя открытыми только глаза.

"Мы сопротивлялись и были против ношения масок", — заявила AFP известная ведущая TOLOnews Соня Ниязи. Она рассказала, что на ее канал оказали давление, предупредив, что любая ведущая, которая появится на экране с открытым лицом, рискует потерять работу.

В знак солидарности с коллегами мужчины-журналисты и просто сотрудники TOLOnews также начали носить маски в офисах канала в Кабуле.

Как заявил представитель Министерства по борьбе с пороком Мохаммад Акиф Садек Мохаджир, власти ценят то, что СМИ соблюдают дресс-код, и вовсе не против того, чтобы женщины продолжали вести новости.

Ранее талибы уже вмешивались в процесс телевещания. В частности, они запретили женщинам сниматься в драмах и мыльных операх, а также приказали всем выходящим в эфир сотрудницам информационно-развлекательных программ носить "исламский хиджаб".

"Идеальная одежда"

Указ для ведущих новостей приняли через две недели после того, как всем женщинам в Афганистане запретили появляться на улицах с открытыми лицами. Это стало наиболее строгой мерой, которую талибы ввели за последний год.

"Они должны носить чадари (афганская бурка синего цвета — прим. ТАСС), поскольку это уважительно и соответствует традициям", — приводит телеканал Al Jazeera выдержку из указа, изданного главой талибов Хайбатуллой Ахунзадой.

По словам представителя Министерства добродетели, который и зачитал указ на пресс-конференции, идеальной формой одежды для женщины является бурка. Речь идет о наряде, который полностью закрывает все открытые участки тела. Эта одежда стала символом прежнего жесткого правления "Талибана" в 90-е годы. При этом большинство афганских женщин предпочитают носить хиджабы (открытое лицо, но покрытая голова), а в крупных городах вроде Кабула местных жительниц вообще можно встретить без платков.

За неисполнение указа о дресс-коде отца или ближайшего родственника нарушительницы могут посадить в тюрьму или уволить с госслужбы. Такое может случиться, если женщину несколько раз задержала шариатская полиция.

Запрет на путешествия без мужчин

Закрытое лицо — не единственное ограничение женских свобод. В указе, который вводит ношение бурки, также говорится, что если у женщины нет важных дел на улице, то ей лучше вообще оставаться дома. К примеру, власти готовятся ужесточить посещение общественных парков и разграничить их по половому признаку. Женщинам разрешат появляться там только три дня в неделю. В остальные дни доступ будет открыт только для мужчин.

Гендерную сегрегацию проводят даже в университетах, где в аудиториях студентов разного пола отделяют друг от друга занавеской. По словам талибов, совместное обучение противоречит принципам ислама, а также национальным ценностям.

До этого женщинам запретили летать на самолетах без сопровождения опекунов-мужчин и путешествовать в одиночку дальше чем на 72 км. Без мужского сопровождения женщин не принимают даже в некоторых медицинских центрах.

Контролем за исполнением законов занимается специальная полиция, которая проводит рейды по всему городу и проверяет даже пассажиров автобусов.

При этом, как сообщило Associated Press, одна знакомая агентству афганская женщина все же смогла сесть на самолет в аэропорту Кабула. Это говорит о том, что некоторые приказы талибов по возможности саботируют на местах.

Закрытые школы для девочек

Пожалуй, самой важной проблемой для Афганистана стало решение талибов закрыть по всей стране средние школы для девочек. Подавляющему большинству детей, которые должны посещать 7–12-е классы, отказывают в доступе к образованию исключительно на основании их пола.

Из-за ситуации со школами, в марте Соединенные Штаты отказались проводить консультации с талибами об экономической помощи и отменили встречу двух делегацией в Дохе. Напомним, что доступ девочек к образованию и соблюдение прав женщин являлись ключевыми требованиями международного сообщества для возможного признания правительства талибов.

Занятия в афганских вузах и школах приостановили в конце августа 2021 года. Младшие школы возобновили свою работу 19 сентября, однако к занятиям допустили только мальчиков и преподавателей-мужчин. Позднее радикалы пояснили, что девочки и девушки будут допущены к учебному процессу только после того, как в школах и вузах закончится подготовительная работа по разделению классов и помещений и распределению преподавателей.

Представители талибов также намерены решить все вопросы с дресс-кодом.

В начале 2022 года 36 экспертов ООН по правам человека доложили, что лидеры "Талибана" в Афганистане проводят крупномасштабную и систематическую дискриминацию и насилие в отношении женщин и девочек.