10 модных словечек, без которых трудно представить нашу жизнь

Сегодня мы расскажем своим читателям о новоиспечённых словах, которые стремительно вошли в нашу жизнь и сразу же прочно обосновались в ней.

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1. Фейк

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Любую фальшивку сейчас принято называть фейком (fake). Изначально это слово использовалось в криминальной среде в значении «подделка, фальшивка».

Его связывают с немецким (fegen), которое переводилось как «полировка, очищение», что на воровском жаргоне объясняло «освобождение карманов жертвы от кошелька».

Как только интернет прочно вошёл в нашу жизнь, фейк получил второе дыхание. К нему теперь смело можно отнести любые поддельные аккаунты в соцсетях, искажённые новости, фотожабы, фиктивные видеозаписи.

Даже официальный документ «О защите информации» в СМИ повсеместно именуют не иначе, как «Закон о фейках».

2. Хайп

Современное общество потребления породило агрессивную, навязчивую рекламу, чтобы сформировать искусственный ажиотаж вокруг какой-то темы, товара или персоны.

Их невероятно быстрый и громкий успех, ставший предметом пристального внимания публики, и называется хайпом (hype), что в переводе с английского обозначает «обман, надувательство».

Его происхождение до конца неясно.

По одной из версий (hype) это сокращение от (hyperbola), которое буквально переводится с древнегреческого как «чрезмерность, преувеличение».

Хотя слово возникло в США ещё в начале ХХ века, наибольшую популярность оно приобрело лишь спустя столетие.

В нашу культуру хайп проник через рэперские песни и видеоролики многочисленных блогеров.

3. Коуч

Персональных консультантов, помогающих клиентам добиться личных и профессиональных целей, в наше время часто величают коучами (coach).

Как правило, это серьёзный специалист со знанием разнообразных методик и богатым практическим опытом.

Явление коучинга прочно обосновалось в самых разных сферах человеческой жизни.

Интересна история возникновения самого слова.

В Средние века в Венгрии существовала деревенька Коч (Kocs), где производили повозки с таким же названием. В дальнейшем ими стали именовать конные экипажи и в других странах.

Так в Англии появились коучи. В своём нынешнем значении (coach) появилось от слова «кучер», буквально означающего человека, правящего упряжью лошадей.

4. Лакшери

Распространению у нас этого слова способствовали разнообразные уловки маркетологов.

Означающее в дословном переводе «роскошь» (Luxury) оно описывает любой люксовый сегмент, будь то отдых, автомобили, моду или жильё.

В некотором роде лакшери подчёркивает особый образ жизни, доступный лишь немногим.

Характерно, что товары и услуги из данной категории совершенно не нуждаются в рекламе. Они избегают широкой огласки и зачастую окружены таинственностью. И хотя у них не бывает распродаж и скидок свой потребитель всегда найдётся.

Люди, принадлежащие к элите, готовы ради эксклюзивности тратить огромные средства, дабы выделиться из остальной массы.

5. Челлендж

С развитием современных технологий всем известный способ доказать что-либо на «слабо» превратился в его современный вариант – челлендж (challenge), т.е. «вызов», который нередко находит множество поклонников.

Как ни странно, но в английском языке это слово в значении «бросить или принять вызов» используется редко.

Челленджи обычно присутствуют в двух видах.

Первый представляет собой своеобразную игру в реальность, когда участникам объявляют правила и дают задания, требующие выполнения.

Во втором случае инициатор акции производит на камеру какое-то действие, публикует его в интернете, а другие желающие должны это повторить.

6. Лайфхак

Слово (lifehack), зародившееся в среде программистов, стало популярным с подачи британского журналиста Денни О’Брайена, который использовал его во время своего выступления на конференции по новым технологиям. СМИ и блогерам оно приглянулось, что позволило ему быстро распространиться по всему свету.

Лайфхак состоит из двух слов – (life) и (hack). Первое означает «жизнь», второе «взлом». Буквальный перевод получается, как «взлом жизни», но на самом деле смысл в другом.

Это некий способ решения трудных проблем, выполненный эффективно, быстро и с минимальными затратами. Что-то вроде маленьких хитростей либо полезных советов.

7. Баттл

Любые соревнования, связанные с творчеством, принято теперь называть баттлами.

Будь то состязание в рэпе, танцах или уличной живописи – всё это устраивается где-нибудь в общественном месте перед большим скоплением зрителей с целью определить победителя.

Для зрелищности допускаются подтрунивания над соперниками, но без грубости и оскорблений.

Слово происходит от английского (battle), что в переводе звучит как «баталия, битва».

Впервые баттлы появились у афроамериканских рэперов. Они поочерёдно прочитывали свои сочинения за право стать лучше среди себе подобных. Постепенно были разработаны правила, которыми придерживались все участники.

8. Стрим

При произнесении данного слова сразу напрашивается параллель с телевидением, где существует так называемый прямой эфир, когда нет возможности что-либо смонтировать или вырезать.

Стрим – это то же самое, только трансляция в данном случае происходит на различных интернет-платформах и в социальных сетях.

Английское (stream) дословно означает «поток», подразумевая под этим потоковое видео, то бишь непрерывное вещание.

Стрим может осуществлять любой человек, даже используя обычный смартфон. Ведь для воспроизведения не потребуется ни загрузка, ни установка.

Первый подобный сеанс продемонстрировал американец Джастин Кан, в течение 9-ти месяцев непрерывно показывая свою жизнь через Всемирную паутину.

9. Кешбэк

Сейчас повсеместно используется кешбэк – пожалуй, одно из самых известных модных словечек, встречающихся в последнее время.

Образовано оно из двух частей: (cash) – «деньги» и (back) – «назад».

По сути, это возврат определённой суммы после покупки какого-либо товара. Предоставление данной скидки, помимо денег, возможно, также в виде баллов или бонусов.

Подобную систему изобрели ещё в конце прошлого века в США и Великобритании. Сначала её применяли только в банковской сфере в качестве привлечения новых клиентов.

Потом кешбэком заинтересовались авиакомпании, возвращавшие путешественникам баллы за полёты. В дальнейшем он распространился на магазины, аптеки и заправки.

10. Лук

Слово, ничего общего не имеющее со всем известным овощем, часто используется в мире моды.

Оно имеет английское происхождение (look) и переводится в глагольной форме «смотреть». Подразумевает определённый образ, который помимо одежды и обуви включает в себя причёску, макияж и различные аксессуары.

Найти русскоязычную альтернативу луку довольно сложно, так как он отображает сиюминутное впечатление о человеке.

Если удаётся своим видом привлечь чьё-то внимание, удивить либо восхитить окружающих, о таком моднике скажут, что ему получилось создать удачный лук.