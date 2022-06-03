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50 минут назад

У берегов Великобритании нашли следы кораблекрушения XVIII века

Мир24

Руль военного корабля «Непобедимый» (Invincible), затонувшего в 1758 году, был найден в проливе Солент (северная часть Ла-Манша). Он лежал в 60 метров от корпуса, сообщает The Daily Mail.

У берегов Великобритании нашли следы кораблекрушения XVIII века
Фото: pexels.compexels.com

Деталь длиной 10 метров обнаружили морские археологи. Ее покрыли мешками с песком, чтобы защитить от эрозии, но вопрос о подъеме артефакта на поверхности пока не решен.

Корабль «Непобедимый» был построен французами в 1744 году, но три года спустя его захватили англичане в ходе битвы у мыса Финистерре. Но и Англии он прослужил недолго. В 1758 году судно село на мель на песчаной отмели между гаванью Лэнгстоун и островом Уайт, а три дня спустя перевернулось. В исторических источниках сохранились сведения, что катастрофа произошла из-за заклинившего руля.

Обломки корабля находились под водой в течение 222 лет. Но уже в ХХ веке местный рыбак зацепил сетью на отмели несколько необычных бревен и вытащил их на берег.

Археологи идентифицировали судно. Сейчас его остатки находятся под защитой закона. Но эксперты опасаются, что «Непобедимый» может пострадать из-за изменений рельефа морского дна.

В течение двух лет к судну было проведено 1458 погружений, в ходе которых было извлечено около 2000 артефактов. Среди них: огромная рубка, коллекция орудий и крышка орудийного порта и пыжи для оружейного ствола весом 10 и 14,5 кг. Также были подняты более мелкие предметы: столовые приборы, бутылки (предположительно, со спиртным) с неповрежденными пробками и пуговицы.

«Сегодня Invincible представляет собой наиболее полные и хорошо сохранившиеся останки военного корабля середины 18 века», – отмечают эксперты.

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