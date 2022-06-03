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55 минут назад

Оленин день: что нельзя делать 3 июня

Мария Иглина

Третьего июня православные отмечают Оленин день, вспоминая святую Елену, которая по преданию, основала Храм гроба Господня. Елена была матерью римского императора Константина I. Благодаря ей были проведены раскопки, в ходе которых обретены Гроб Господень, Животворящий Крест и ряд других реликвий.

Оленин день: что нельзя делать 3 июня
Фото: unsplash.comunsplash.com

В этот день Елене молятся о благополучном посеве, всходах и урожае. В старину существовал обычай для того, чтобы урожай огурцов был хорошим. Так, предки брали старую обувь и толкали ее к грядке с огурцами. А после говорили: "Как этот башмак на своем пути заплетался, так и огурчики мои станут плестись".

В Оленин день запрещено заплетать косы, вытирать пыль, особенно с осветительных приборов, носить вещи темных оттенков, а также поднимать с земли или пола найденные чужие сережки, поскольку на них может быть наведена порча. Кроме этого, не стоит проявлять пассивность, пребывать в унынии и сомневаться в своих силах и возможностях.

Погодные приметы

  • Дождливый день — осень будет ненастной.
  • Если тепло, то ненастье затянется.
  • На небе мерцали звезды — к плохой погоде.
  • Туман над лесом — будет много грибов.
  • Если с утра куковала кукушка – погода будут хорошая.
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