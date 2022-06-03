Оленин день: что нельзя делать 3 июня

Третьего июня православные отмечают Оленин день, вспоминая святую Елену, которая по преданию, основала Храм гроба Господня. Елена была матерью римского императора Константина I. Благодаря ей были проведены раскопки, в ходе которых обретены Гроб Господень, Животворящий Крест и ряд других реликвий.

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В этот день Елене молятся о благополучном посеве, всходах и урожае. В старину существовал обычай для того, чтобы урожай огурцов был хорошим. Так, предки брали старую обувь и толкали ее к грядке с огурцами. А после говорили: "Как этот башмак на своем пути заплетался, так и огурчики мои станут плестись".

В Оленин день запрещено заплетать косы, вытирать пыль, особенно с осветительных приборов, носить вещи темных оттенков, а также поднимать с земли или пола найденные чужие сережки, поскольку на них может быть наведена порча. Кроме этого, не стоит проявлять пассивность, пребывать в унынии и сомневаться в своих силах и возможностях.

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