Как русский моряк спас младенца после землетрясения в Италии

28 декабря 1908 года в 5.20 утра в Мессинском заливе (между Апеннинским полуостровом и островом Сицилия) началось страшное по силе землетрясение магнитудой 7,5 баллов. Огромные, трёхметровые волны с промежутком в 15-20 минут накрыли прибрежные города.

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Мессина, Реджо-ди-Калабрия и Пальми были практически полностью разрушены. Люди погибали под завалами собственных домов, не успев понять, что случилось.

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– Я долго считал эту историю просто легендой, почти сказкой, – говорит мне Мауро Корсо, итальянец из Рима. Эту почти невероятную историю поведал мне отец. Бабушка, несмотря на то, что она стала круглой сиротой, очень гордилась тем чудом, которой с ней случилось тогда. В её семье не выжил никто. Она осталась совсем одна после страшного землетрясения, рыдающая семимесячная малышка, которую смог достать из-под обломков русский моряк…

Нашей героине, крохотной Аде де Симоне, тогда исполнилось только 7 месяцев. Малышка была долгожданным ребенком в семье гидроинженера и его молодой жены. Кроме Ады в семье подрастали и другие дети. Но семья погибла в одно мгновенье. Толчки разрушили уютный дом в городе Мессина, превратив его в руины. В живых осталась толька крохотная девочка. Напуганного младенца из-под завалов вытащил 19-летний гардемарин Морского корпуса по фамилии Римский-Корсаков.

– Много лет спустя отец рассказал мне, – говорит Мауро Корсо, – как они узнали фамилию спасителя бабушки. На её имя пришло письмо из далёкой России, написанное на французском языке. Там была его фамилия – Римский-Корсаков. Фамилия довольно редкая, скорее всего он был дворянского происхождения. Возможно, он был родственником того самого известного композитора – Николая Римского-Корсакова, автора знаменитых опер «Садко», «Сказка о царе Салтане», «Золотой петушок». Многие в семье композитора связывали свою жизнь с флотом. Сам музыкант также окончил Морской кадетский корпус.

– Письмо нашего спасителя, – продолжает Мауро Корсо, – к сожалению, было потеряно, о чем отец очень сожалел. Я не знаю точно, о чем оно было. Я думаю, что моряк спрашивал, жива ли девочка Ада, все ли с ней в порядке. Я знаю, что письмо было длинным. Он мог рассказывать в нём подробности спасения.

Маленькую девочку тогда приютила семья Фичиккия из того же города Мессина. Они не были её родственниками, но пожалели кроху, которая осталась полной сиротой. Пара была бездетной и Ада стала их единственным любимым ребёнком. В Мессине, где проживало на тот момент 150 тысяч жителей, в живых осталось только 60 тысяч человек.

Ада смогла прожить долгую жизнь, вышла замуж и родила трёх сыновей. Она умерла только в 1999 году, пережив множество войн и кризисов, в возрасте 90 лет.

Тогда, после землетрясения, первыми в Мессине высадились русские моряки Балтийского флота. Они находились поблизости в порту Аугуста на Сицилии. Экипажи броненосцев «Цесаревич», «Слава», крейсера «Адмирал Макаров» и чуть позже крейсера «Богатырь». Из числа офицеров и матросов кораблей, а также гардемаринов учебного отряда были сформированы спасательные партии, немедленно убывшие в город (ими извлечено из-под завалов около 1 000 уцелевших жителей города).

На кораблях были развёрнуты импровизированные госпитали, а на берегу перевязочный пункт. Несмотря на продолжающие подземные толчки, моряки продолжали извлекать из-под завалов выживших людей. Повсюду слышались крики и мольбы о помощи. Итальянцы тогда назвали наших моряков «ангелами с моря».

Кем же был этот невероятный русский моряк, спасший новорожденную девочку?

– По датам и описаниям очень подходит русский и советский офицер – Воин Петрович Римский-Корсаков, – говорит мне внук Ады. Он родился в 1889 году в Санкт-Петербурге и, как многие в этой семьей, продолжил морскую династию. В это самое время он учился в Морском корпусе и мог быть в составе одного из экипажей кораблей. Известно только, что в 1910-1911 годах он был в Мессине в составе экипажа легендарного крейсера «Аврора», и получал награду за спасение русскими моряками жителей города.

Я узнал, что же случилось с этим потрясающим русским героем. Он окончил Морской корпус и стал офицером царской армии. Принимал участие в походах Первой мировой войны. Принял революцию 1917 года, несмотря на своё дворянское происхождение и стал возрождать уже тогда советскую артиллерию. Стал ведущим специалистом в этой сфере. Потом занимал много руководящих постов в советской армии. Но кончилась его судьба трагически. Во время сталинских репрессий 1937 года он был расстрелян. Печальная судьба…

– Ты знаешь, – продолжает рассказывать мне Мауро, – я не знал истории спасения моей бабушки до 23 лет. Но еще подростком я влюбился в русский язык, в русскую литературу. Я прочел, тогда еще на итальянском языке «Братьев Карамазовых» Достоевского и «Войну и мир» Толстого. Я стал мечтать выучить русский язык, чтобы прочитать эти романы в оригинале. В этом есть, если можно так выразиться, своеобразная карма. Мой отец, я, наша семья, мы существуем только благодаря тому русскому моряку с удивительной фамилией – Римский-Корсаков. Откуда во мне возникла эта страсть, это стремление? Я окончил факультет славянских языков и стал специалистом по русскому и польскому языкам. Я очень люблю русский язык, считаю его невероятно ёмким, точным, прекрасным! А ваши невероятные глаголы! Их же можно синтезировать как угодно. Есть корень слова и можно создавать множество вариаций! То добро, которое совершил молоденький русский гардемарин, рискую жизнью. Я представляю его, как он разбирает обломки обрушившего дома моей бабушки, видит ее погибших родителей, слышит детский плач, осторожно вытаскивает её, несет к врачам. Он переживал за неё, чувствовал ответственность за спасенную жизнь. Поэтому и написал то письмо, которое долго хранилось в нашей семье. Это добро – оно никуда не делось! Оно вернулось! Вернулось моей любовью к этому языку, к России…