Как обмануть детектор лжи: главные хитрости советских разведчиков

Детектор лжи (полиграф) – это один из самых совершенных анализаторов биологических процессов, происходящих в человеке. Дыхание, частота сердцебиения, кровяное давление, изменения в толщине сосудов, потоотделение и другие показатели, будучи зафиксированы и изучены квалифицированным оператором полиграфа, могут многое рассказать о психическом и эмоциональном состоянии человека и его изменениях во время тестирования. Известно, что ложь всегда идёт «рука об руку» со страхом разоблачения, а страх непременно вызывает хотя иногда и внешне незаметную, но видимую для приборов реакцию (так уж сложилось в ходе эволюции, рефлекторная реакция на страх неизбежна, так как может спасти жизнь). Сегодня обмануть полиграф почти невозможно: одновременно анализируется около 10 параметров, контролировать которые человек не может даже при огромном желании и научном подходе к такой задаче. Но раньше, когда полиграфы не были столь совершенны и считывали лишь дыхание и сердцебиение, они не всегда давали стопроцентный результат. Если испытуемый умеет эффективно подавлять стресс при лжи, умеет сам поверить в свою ложь и не испытывает страха разоблачения, прибор может и не отразить обман.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Применение полиграфа в середине XX века сотрудниками ФБР и ЦРУ ставило перед советской внешней разведкой непростую задачу: детектор лжи мог выявить агентов. Так был разоблачён арестованный в 1957 году Рудольф Абель. Американцы, задержав его, не понимали, какой стране служит пойманный шпион. Он молчал и не давал никаких показаний. Включив детектор лжи, Абелю стали показывать фотографии разных стран. Увидев фото Кремля, Красной площади и русских берёз, разведчик отреагировал, и полиграф разоблачил его. Абель не смог сопротивляться, хотя он был прекрасно подготовлен. Советских разведчиков, работающих непосредственно под прикрытием, обязательно учили сохранять хладнокровие в подобных ситуациях. В агенты брали не только людей с подходящим психотипом, их ещё дополнительно готовили к стрессовым испытаниям и давали хотя бы минимальные знания о полиграфах. К тому же шпионов обучали и обучают действовать подобно актерам: принимать на себя роль и попросту забывать, где правда, а где ложь. Тогда полиграф, вероятнее всего, окажется бессилен. Но уметь так вжиться в роль – это такая же редкость, как и стальные нервы.

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Как рассказывает полиграфолог Олег Насонов в интервью Tengrinews, разведчиков и агентов готовили и готовят так называемым методом десенсибилизации – потерей раздражительности. Человеку задают один и тот же вопрос десятки раз, он перестаёт реагировать на него, и тогда можно отвечать что угодно. И это не будет зафиксировано детектором лжи, так как вопрос «приедается», его содержание перестаёт волновать. Понимая, какой вопрос ему могут задать, разведчик готовит себя и теряет чувствительность к таким вопросам. Например, на вопрос «Вы шпион?» он уже может спокойно ответить нет. Правда, опытный полиграфолог, задавая множество разных вопросов, всё равно имеет высокие шансы «расколоть» даже хорошо подготовленного агента.