7 «русских» слов, которые нам не принадлежат

О происхождении некоторых слов мы даже не задумываемся, считая их исконно русскими. Однако многие привычные для нас слова пришли из других языков. Подробнее о самых неочевидных – в материале "Рамблера".

Фото: Н.П. Богданов-Бельский Н.П. Богданов-Бельский

Хлеб

По мнению ученых, слово пришло к нам из германских языков. Hleib в древненемецком – "хлеб".

Шуба

Как ни странно, но у этого предмета одежды южное происхождение. Оно пришло из арабского: jubba – "верхняя одежда с длинными рукавами".

Кукла

В русский язык это слово попало из новогреческого, где koukia так и переводится – кукла. Греки же позаимствовали его у древних римлян: в переводе с латыни cuccula – игрушечная фигурка, человечек.

Барабан

Согласно самой популярной версии, слово барабан заимствовано из тюркских языков. Так, в татарском есть дарабан, а в турецком balaban.

Галоши

И даже галоши нам пришлось позаимствовать... у французов. Происхождение слова galoche до конца не установлено, но предполагается, что оно возникло из древнегреческого слова καλόπους («сапожная колодка»).

Редька

У редьки, как и у редиски, латинские корни. Radix в переводе с латинского означает "корень".

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