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2 часа назад

Гигантская бабочка доверила людям вырастить свое потомство

Газета.Ru

Американка по имени Тала рассказала на YouTube-канале Dodo историю о своей дружбе с огромной ночной бабочкой.

Гигантская бабочка доверила людям вырастить свое потомство
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По ее словам, она очень боялась ночных бабочек, и однажды она увидела одну из них ползущую по дороге прямиком к ней. Тала предположила, что бабочку снес поток сильного ветра, из-за чего она искала какую-то вертикальную поверхность, чтобы забраться, а женщина стояла ближе всего.

В итоге бабочка просидела на женщине целый день, после чего американка положила ее в горшок с цветком, где через несколько дней бабочка отложила яйца и улетела.

"Я подумала, что она сама захотела, чтобы я взрастила этих гусениц",

- рассказала Тала, которая после этого случая стала разводить ночных бабочек.

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