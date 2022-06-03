Гигантская бабочка доверила людям вырастить свое потомство

Американка по имени Тала рассказала на YouTube-канале Dodo историю о своей дружбе с огромной ночной бабочкой.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

По ее словам, она очень боялась ночных бабочек, и однажды она увидела одну из них ползущую по дороге прямиком к ней. Тала предположила, что бабочку снес поток сильного ветра, из-за чего она искала какую-то вертикальную поверхность, чтобы забраться, а женщина стояла ближе всего.

В итоге бабочка просидела на женщине целый день, после чего американка положила ее в горшок с цветком, где через несколько дней бабочка отложила яйца и улетела.

"Я подумала, что она сама захотела, чтобы я взрастила этих гусениц",