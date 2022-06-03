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1 час назад

Мавзолей сына Чингисхана датировали по фрагментам древесины

Мир24

Ученые установили точное время постройка мавзолея Джучи-хана. Этот памятник средневековой архитектуры расположен в Центральном Казахстане (Улытауский район Карагандинской области).

Мавзолей сына Чингисхана датировали по фрагментам древесины
Фото: ФОТО : МТРК «МИР» / Мария АндросоваФОТО : МТРК «МИР» / Мария Андросова

Джучи был старший сыном Чингисхана. Он правил собственным улусом в западной Монголии, который в русских источниках известен как Золотая Орда.

Эксперты провели исследование мавзолея с помощью радиоуглеродного метода, сообщает Radiocarbon. Анализу подвергли фрагменты древесины из гроба, дверного порога и балки строительных лесов. Отметим, что внутри гроба были найдены останки человека с отсутствующей рукой, но не доказано, что они принадлежат именно Джучи.

Результаты показали, что образцы относятся к 1220-1400 годам нашей эры (с вероятностью 95,4%). Гроб датировали 1245 годом, входную дверь – 1330 годом, балку – 1350-м.

Интересно, что датой смерти Джучи-хана считается 1225 год, то есть гроб сделали спустя двадцать лет после его кончины. Ученые пришли к выводу, что лежащее внутри тело могло принадлежать не самому сыну Чингисхана, а кому-то из его родственников.

Портал мавзолея был построен спустя столетие после смерти Джучи. Можно предположить, что его гроб перенесли в недавно построенный мавзолей, но в исторических хрониках не сохранилось ни одного упоминания о перезахоронении.

«Исследование показывает, что возраст исламских мавзолеев в Улытау можно успешно датировать 14 веком нашей эры»,

– говорится в исследовании.

Ученые отметили, что им предстоит провести еще много исследований. Но уже первый набор данных может лечь в основу календарной хронологии Золотой Орды в Казахстане.

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