Как один обман переломил ход Второй мировой войны

Некоторые победы в истории не обходятся без обмана. Тем более в политике. Так, политический обман был ключом к победе союзников во Второй мировой войне. Операция эта называлась «Мясной фарш». Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

Фото: Picryl Picryl

Операция «Мясной фарш» представляет собой заговор союзников по обману немцев относительно времени и места вторжения в континентальную Европу в 1944 году.

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Британская разведка разработала план, как с помощью одного трупа убедить Гитлера в том, что союзники вторгаются в Грецию, а не на Сицилию.

В частности, к побережью Испании был подброшен труп с секретными документами о том, что целями вторжения союзников будут Греция и Сардиния, а Сицилия будет использоваться в качестве предлога.

Для этого британцы нашли в морге тело бездомного бродяги-алкоголика, умершего от крысиного яда, и превратили его в британского морского пехотинца Уильяма Мартина, одетого соответственно его званию. План был настолько проработан, что к трупу подложили документы с фото его несуществующей невесты, квитанцию о покупке обручального кольца и даже корешок от билета в театр.

Тело майора Мартина было спущено с подводной лодки HMS Seraph примерно в миле от побережья Испании, где его нашли рыбаки. Затем документы были прочитаны испанской полицией и показаны немецкой разведке.

Операция «Мясной фарш» сала идеально скормленной наживкой. Позже сообщалось, что Гитлер посчитал «обнаруженный англосаксонский труп подтверждает предположение, что запланированные атаки будут направлены против Сардинии и Пелопоннеса».

Проглотив политический обман, немцы удвоили численность своих войск на Сардинии, а затем отправили еще больших контингент в Грецию.

А вот вторжение союзников на Сицилию произошло 9 июля 1943 года и полностью успешно завершилось за месяц.

Только представьте

В этой истории было еще два интересных факта. В частности, одним из тех, кто придумал и осуществил весь этот политический фарс с британским трупом был предположительно Ян Флеминг, офицер военно-морской разведки и, вместе с тем, автор романов о супершпионе Джеймсе Бонде.

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