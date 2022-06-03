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58 минут назад

Кто сломал нос египетскому Сфинксу на самом деле

Мария Иглина

Статуя Большого Сфинкса, охраняющего комплекс пирамид в Гизе и покой погребенных фараонов, считается одной из самых известных в мире. На протяжении долгого времени ученые со всеми мира спорили о том, кто виновен в пропаже носа. Некоторые обвиняли Наполеона, другие же — арабского шейха. Читайте в материале "Рамблера" о более вероятных версиях пропажи носа знаменитого Сфинкса.

Кто сломал нос египетскому Сфинксу на самом деле
Фото: unsplash.comunsplash.com

Так, по одной из версий в 1798 году, когда Бонапарт Наполеон вел французскую армию в Египет, генералу не понравилось, как на него смотрит статуя, и тогда он велел отбить ей нос. Есть и другая версия: солдаты армии наполеона упражнялись в стрельбе из пушек, и случайно задели нос Сфинкса.

Другие же предположили, что всеми виной арабский шейх, который считал, что изображение человеческого лица противоречит устоям Корана.

Но все же большинство местных жителей Египта и некоторых ученых склоняются к тому, что Сфинксу нанес ущерб суфийский фанатик Мухаммед Саим аль-Дах, которого в 1378 году люди забили насмерть за вандализм.

Сколько бы версий не было предложено, вероятнее всего все дело в обычной эрозии, которой подверглись и другие части статуи. Стоит отметить, что на сегодняшний день Сфинкса всеми силами пытаются сохранить, покрывая особым химическим раствором.

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