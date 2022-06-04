Как водоросли стали настоящим богатством России

В 1918 году в Архангельске открыли первое производство йода из ламинарии в стране. За более чем 100 лет предприятие смогло накопить знания о полезных свойствах арктических водорослей и разработать собственную технологию их добычи и переработки. Благодаря открытиям ученых сегодня каждый может ощутить пользу Русского Севера, используя натуральную косметику, функциональные продукты питания и БАДы под брендом АВ1918.
1918 год. Москва становится столицей Советского государства, Александр Блок пишет поэму «Двенадцать», из Австрии вылетает первый в мире регулярный пассажирский авиарейс, а в Архангельске строят первый в нашей стране завод по производству йода из морских водорослей. Мир начинает восстанавливаться от последствий Первой мировой войны, которая сама стала отправной точкой для развития водорослевой промышленности на севере России.
К тому времени йод уже был известен антисептическими свойствами, поэтому использовался для обработки ран. Но до войны средство поставляли в основном из Германии, поэтому с началом кампании страна стала нуждаться в новом источнике йода. Выход предложил профессор Петроградского университета Вячеслав Тищенко, который в 1915 году разработал технологию по добыче элемента также из ламинарии и фукуса, растущих в Белом море. Причем концентрация полезных веществ в них была выше, чем в более южных видах, которые традиционно использовали в пищу жители азиатских стран.
Заложенные в водоросли богатства северных морей стали объектом изучения ученых Советского Союза, в том числе Ксении Гемп, которая родилась и выросла на Севере России. С 1927 года она исследовала свойства и запасы водорослей в родном Белом море. С приходом Второй мировой войны её знания оказались необходимы стране — в блокадном Ленинграде она всего за три месяца внедрила технологию использования ламинарии в пищу, а найденный Ксенией на листах северных водорослей пенициллин спасал жизни раненных в архангельском госпитале.
Война показала, какой потенциал есть у арктических водорослей. Развивать его начали уже во второй половине сороковых: летом 1948 года стартовал промышленный выпуск альгината натрия, а в 1949 году – маннита. Их используют в медицине, фармацевтике, косметологии и пищевой промышленности. За следующие двадцать лет технологии обработки ламинарии усовершенствовались, деревянные чаны сменили ёмкости из нержавеющей стали, появились кристаллизаторы, теплообменники, выпарные чаши, патронные фильтры и другое оборудование.
Постепенно расширился и ассортимент выпускаемых продуктов — сегодня их объединяет бренд АВ1918. Например, был открыт цех по производству агара мощностью 3,5 тонн в месяц — растительной замены желатина и натурального загустителя, который получают из красных водорослей и активно используют в кондитерских изделиях. Конфитюр, суфле, пастила и джем — эти полезные сладости продолжают производить на основе арктических водорослей.
Пользу проверяют в процессе многочисленных исследований. В 1979 году предприятие переименовывают в Архангельский опытный водорослевый комбинат. С этого момента особенно активно накапливается научная база, и даже сегодня многие продукты комбината — от продуктов питания до уходовой косметики — проходят через клинические испытания и имеют доказательную эффективность.
Научная база пригодилась и в абсолютно экстремальной ситуации, с которой ранее не сталкивалось человечество — аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Используя знания о полезных свойствах альгиновой кислоты, содержащейся в бурых арктических водорослях, удалось в кратчайшие сроки разработать терапию для пострадавших в аварии, в том числе героев-ликвидаторов. В ходе испытаний выяснилось, что альгинаты обладают выраженными противорадиационными свойствами, обеспечивают снижение уровня цезия и стронция в тканях организма на 75% и целенаправленно воздействуют на наиболее радиопоражаемые жизненно важные системы организма. Так появились препараты-радиопротекторы «Альгигель», «Канальгат» и другие.
Теперь полезные свойства арктических водорослей доступны каждому, а результаты миллионов лет эволюции, столетней истории предприятия и труда тысяч человек упакованы в продукты, которые Архангельский водорослевый комбинат выпускает под брендом АВ1918.
Несмотря на большую научную базу и современные технологии обработки ламинарии и фукуса, сами дикорастущие водоросли продолжали добывать классическим, исключительно ручным способом. Он не изменился за более чем 100 лет истории предприятия и сегодня позволяет бережно переносить полезные свойства в продукцию комбината, выпускаемую под брендом АВ1918.
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Архангельский водорослевый комбинат — крупное предприятие на Северо-Западе России, которое занимается добычей и глубокой переработкой арктических водорослей. Сегодня в добычу, производство, исследования и реализацию продукции комбината вовлечены около 1 500 человек. В разное время предприятие получило около 50 наград в профессиональных конкурсах и номинациях, в том числе благодаря применению сберегающих технологий добычи и переработки ламинарии и фукуса. Эти компоненты широко используются для производства продукции компании, которая включает в себя около 300 наименований из разных категорий: натуральная косметика, функциональные продукты питания, биологически активные добавки и фармсубстанции, выпускаемые под брендом АВ1918.