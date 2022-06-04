История особняка Морозовой на Спиридоновке

В Cредние века местность современной Спиридоновки называлась Козьим болотом, поскольку окрестные жители пасли там коз. Нынешнее название улица получила после постройки церкви Спиридона Чудотворца в XVII столетии. До наших дней церковь не сохранилась — сейчас на ее месте расположен дом треста «Теплобетон», построенный в 1930-е годы в стиле постконструктивизма.

Фото: Mos.ru Mos.ru

Активная застройка Спиридоновки началась в XVIII веке. До московского пожара 1812 года здесь селились в основном мелкие чиновники, после — представители высшей знати, строившие богатые усадьбы и дома.

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Большинство из этих строений сохранилось до наших дней. Одним из наиболее примечательных зданий, выделяющихся даже на фоне других шедевров улицы, является дом 17, известный сегодня как особняк Морозовой.

От ампира к готике

В 1893 году знаменитый меценат и предприниматель Савва Тимофеевич Морозов купил старую усадьбу семьи Аксаковых, где стоял небольшой дом в стиле ампир, построенный через два года после московского пожара. Морозов же, проживший несколько лет в Англии, мечтал о новом особняке в английском стиле. И на должность главного архитектора пригласил молодого и неизвестного тогда Федора Шехтеля.

Частный заказ особняка Шехтель использовал для сдачи экзамена на получение права на производство строительных работ. Проект был разработан им всего за два месяца и состоял более чем из 600 чертежей, свыше 200 из которых дошли до наших дней и очень помогли во время последней реставрации.

В итоге особняк выстроили в стиле неоготики: с заостренными башенками, стрельчатыми окнами, зубчатым декором крепостной стены. Фасад здания украсили изображениями драконовидных змей, горгулий и химер.

Главный вход в виде крыльца с тремя арками-порталами разместили в правом торце здания. Внутри особняка Шехтель спроектировал несколько гостиных, столовую, бильярдную, будуар жены Морозова Зинаиды, рабочий кабинет владельца и детские комнаты.

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Денег Морозов не жалел. Внутреннее убранство воссоздавало атмосферу Средневековья. В оформлении интерьеров принимал участие тогда еще малоизвестный художник Михаил Врубель, создавший скульптурную группу «Роберт и монахини» на парадной лестнице и написавший три панно «Времена дня» для малой гостиной. А мебель изготовили на фабрике Шмита, которая поставляла свою продукцию для императорского дома.

Зинаида Морозова превратила особняк в один из центров светской жизни города. Здесь бывали Антон Чехов, Владимир Немирович-Данченко, Федор Шаляпин, Александр Бенуа. В начале XX века, когда Савва Тимофеевич увлекся революционными идеями, в здании проводились тайные собрания нелегальных политических организаций и скрывался от полиции соратник Ленина Николай Бауман.

Продажа и национализация

После смерти мецената его супруга продала владение предпринимателю Михаилу Рябушинскому в 1909 году. При нем ничего не поменялось, за исключением большой гостиной, для которой пейзажист Константин Богаевский написал три панно.

После революции в здании расположили губернский продовольственный комитет. А в 1918 году на Московском съезде советов здесь выступил Ленин с речью против кулачества.

С 1929 года особняк перешел в собственность Наркомата иностранных дел, а в 1938-м стал домом приема иностранных делегаций.

Научная реставрация

За почти 130-летнюю историю здание неоднократно ремонтировали, в результате часть обстановки была утеряна. К тому же в 1995 году произошел сильный пожар, в котором пострадала значительная часть строения и интерьеры, включая работы Врубеля и Богаевского.

Особняк достаточно быстро отремонтировали. А уже комплексная научная реставрация архитектурного шедевра Шехтеля началась в 2019 году.

Удалось вернуть исходное качество сложного парапетного декора на балконе и террасах, отреставрировать машикули, то есть навесные бойницы, на основной башне восточного фасада и фиалы — венчающие башенки в виде маленьких замков.

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Специалисты выполнили большой объем работ по реставрации рустованной штукатурки стен и оригинальной фасадной пластики. Высокое мастерство потребовалось и при работе с дубовыми переплетами оконных блоков и больших готических витражей.

«Фасады мы восстанавливали долго, почти три года, воссоздав их историческое цветовое решение с помощью подлинных чертежей Шехтеля, хранившихся в Музее архитектуры имени Щусева. Удалось отреставрировать фигуры горгулий и химер, вернув им все нюансы пластики, которую задумывал великий архитектор»,

— рассказал автор проекта реставрации Евгений Кокорев.

Полностью заменили кровлю — теперь она из цинка-титана, что более соответствует первоначальной кровле из шпиатра — сплава различных цветных металлов. Выполнили реставрацию декоративных элементов из того же шпиатра, отреставрировали светильники на балконах и ограде здания, воссоздали утраченные стеклянные элементы, заменили проводку. А живопись дома возвращали к жизни мастера Третьяковской галереи.