Озвучены ответы на самые популярные бытовые вопросы участников ЕГЭ

Пензенским выпускникам, сдающим ЕГЭ, разъяснили некоторые правила бытового характера. Рособрнадзор дал ответы на два самых распространенных вопроса экзаменуемых.
«На какое бы время ни опоздал участник единого госэкзамена, его в любом случае должны допустить в экзаменационный пункт. Как и другие ученики, опоздавший проходит процедуру допуска и после сопровождается в аудиторию. Он получает все необходимые материалы, однако общий инструктаж, включая правила по заполнению бланков регистрации, для него отдельно не проводится», - пояснили в Рособрнадзоре.
Важно учесть, что время окончания экзамена в случае опоздания не продлевается, придется укладываться в отведенный срок.
«Участник экзамена может взять с собой легкий перекус, например шоколад, зерновой батончик, питьевой йогурт или фрукт. Но при этом нужно учитывать, что упаковка продуктов не должна содержать в себе запрещенных справочных материалов, а их распаковка и запахи не должны отвлекать других учеников. Также продукты не должны повредить экзаменационные материалы», - говорится в ответе.
Уточняется, что организованное питание на ЕГЭ предусмотрено только для участников с ограниченными возможностями здоровья при условии продолжительности экзамена более четырех часов.
Основной период сдачи ЕГЭ стартовал 26 мая с испытаний по литературе, химии и географии. 30 и 31 мая выпускники сдавали русский язык, 2 и 3 июня - профильную и базовую математику.
6-го числа им предстоит решать задания по физике и истории, 9-го - по обществознанию, 14-го - по иностранным языкам (без говорения) и биологии, 16-го и 17-го - по иностранным языкам (говорение), 20-го и 21-го - по информатике.
Резервные дни назначены на период с 23 июня по 2 июля.