Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+29° в 
USD 61.97EUR 65.92
Войти в почту
43 минуты назад

Озвучены ответы на самые популярные бытовые вопросы участников ЕГЭ

penzainform.ru

Пензенским выпускникам, сдающим ЕГЭ, разъяснили некоторые правила бытового характера. Рособрнадзор дал ответы на два самых распространенных вопроса экзаменуемых.

Озвучены ответы на самые популярные бытовые вопросы участников ЕГЭ
Фото: https://www.penzainform.ru/https://www.penzainform.ru/

Первый - допустят ли до сдачи опоздавшего.

«На какое бы время ни опоздал участник единого госэкзамена, его в любом случае должны допустить в экзаменационный пункт. Как и другие ученики, опоздавший проходит процедуру допуска и после сопровождается в аудиторию. Он получает все необходимые материалы, однако общий инструктаж, включая правила по заполнению бланков регистрации, для него отдельно не проводится», - пояснили в Рособрнадзоре.

Важно учесть, что время окончания экзамена в случае опоздания не продлевается, придется укладываться в отведенный срок.

Второй - допустим ли перекус.

«Участник экзамена может взять с собой легкий перекус, например шоколад, зерновой батончик, питьевой йогурт или фрукт. Но при этом нужно учитывать, что упаковка продуктов не должна содержать в себе запрещенных справочных материалов, а их распаковка и запахи не должны отвлекать других учеников. Также продукты не должны повредить экзаменационные материалы», - говорится в ответе.

Уточняется, что организованное питание на ЕГЭ предусмотрено только для участников с ограниченными возможностями здоровья при условии продолжительности экзамена более четырех часов.

Основной период сдачи ЕГЭ стартовал 26 мая с испытаний по литературе, химии и географии. 30 и 31 мая выпускники сдавали русский язык, 2 и 3 июня - профильную и базовую математику.

6-го числа им предстоит решать задания по физике и истории, 9-го - по обществознанию, 14-го - по иностранным языкам (без говорения) и биологии, 16-го и 17-го - по иностранным языкам (говорение), 20-го и 21-го - по информатике.

Резервные дни назначены на период с 23 июня по 2 июля.

Истории,Рособрнадзор,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители