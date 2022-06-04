Озвучены ответы на самые популярные бытовые вопросы участников ЕГЭ

«На какое бы время ни опоздал участник единого госэкзамена, его в любом случае должны допустить в экзаменационный пункт. Как и другие ученики, опоздавший проходит процедуру допуска и после сопровождается в аудиторию. Он получает все необходимые материалы, однако общий инструктаж, включая правила по заполнению бланков регистрации, для него отдельно не проводится», - пояснили в Рособрнадзоре.