Ученые доказали, что древние жирафы были размером с овцу

Окаменелости древнего жирафа размером с овцу нашли китайские палеонтологи. Об этом сообщает Science.

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В частности, ученые описали древнего сородича современных жирафов — он проживал на планете 17 миллионов лет назад. Тот вид сильно отличался от современного толстым черепом и плотной шеей.

Его окаменелости были найдены в Джунгарской котловине в регионе Синьцзянь. Ученые дали вымершему виду название Discokeryx xiezhi. Один из двух образцов представлял собой четыре первых позвонка, а другой – полный череп.

Интересно, что в верхней части черепа был покрытый кератином костный дискообразный щит. Ученые объяснили, что животным нужна была такая особенность, чтобы бороться с сородичами за самок, потому что во время таких сражений они сталкивались лбами.

При этом ученые считают, что длинная шея у жирафов развилась из-за полового отбора, так как в схватках они тоже часто использовали свои шею. Эволюция была призвана позволить шее выдерживать мощные удары. Они предполагают, что в те времена успешнее были особи с длинной шее, что в последствии развилось у популяции.