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22 минуты назад

Черепаха 30 лет ждала хозяев, которые не могли ее найти

Диана Товсепова

Черепаху, пропавшую без вести 30 лет, нашли на чердаке, и она каким-то образом осталась жива. Об этом сообщают британские СМИ.

Черепаха 30 лет ждала хозяев, которые не могли ее найти
Фото: TV GloboTV Globo

Мануэла принадлежала Натали Де Альмедиа в начале 1980-х годов, но пропала без вести, когда ей было восемь лет. Животное потеряли во время того, когда проводились электромонтажные работы.

Но спустя три десятилетия, после смерти мужа женщины, семья отправилась в дом, чтобы разобраться с его имуществом.

А убираясь на чердаке они обнаружили коробку со старым динамиком внутри и были потрясены тем, что увидели в ней.

Оказалось, животное каким-то образом прожило 30 лет в этом ящике.

«Моя мама приехала в слезах, потому что не поверила — они нашли Мануэлу!»

Ранее мы писали о том, что нашли китайские палеонтологи.

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