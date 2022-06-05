Негласные табу: что никогда не делали советские саперы

Советские саперы — военнослужащие инженерных войск, занимающиеся инженерным обеспечением операций как оборонительного, так и наступательного характера. В Красной, а потом и Советской армии задачи бойцов таких подразделений были очень широки, им поручались сложнейшие задачи, особенно — в условиях военного времени. С усложнением стратегии и тактики военного дела, у саперов появилась специализация — автомобильная, железнодорожная, воздухоплавательная и др.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Учитывая, что инженерные войска комплектовались бойцами, имеющими достаточно высокое образование (инженерное, техническое), и отрицательное отношение к суевериям и приметам в советской системе образования, считающее их пережитком прошлого и недопустимым для образованного человека, примет у советских саперов не так много. Но они есть.

Видео дня

Самые яркие, "прижившиеся", которые, очевидно, перешли в практику обычаев и традиций советских саперов еще со времен царской армии, были собраны и опубликованы в книгах писателя-исследователя народных и профессиональных примет и суеверий Беляковой Ольги Викторовны. В частности, на страницах книги "Народные приметы, привлекающие деньги, удачу, благополучие", она представляет такие яркие приметы советских саперов:

— перед выездом на задание саперы никогда не произносят слова прощания. Считается, что если человек попрощается со своими товарищами, то назад он уже не вернется;

— слово «последний» — табу в среде саперов. Они никогда его не произносят ни в каком контексте, и это касается не только выездов на выполнение заданий, решения военных задач, но и в быту, повседневной жизни.

Но даже использование этих, немногочисленных и скромных примет, веру в них, старались и стараются не афишировать. И верят в них далеко не все саперы. Так, в книге А. Драбкина, А. Бровцина "Сапер ошибается один раз" лейтенант Рябчуков Василий Николаевич, ветерана боевых действий, воевавший в Финской и Великой Отечественной войне сапером, на вопрос корреспондента, были ли на войне у него какие-либо приметы, он ответил: "...Я это не признаю, у меня никогда не было никаких предрассудков, никогда не было никаких примет. Война законы диктует сама, и кому суждено жить, он жил...".