Ученые выяснили, почему у жирафов длинная шея

Эксперты считают, что длинная шея у жирафов появилась вовсе не потому, что им нужно было питаться листвой, расположенной на высоких деревьях. Причина, по мнению китайских ученых, в другом.
Специалисты из Института палеонтологии и палеоантропологии позвоночных Китайской академии наук нашли окаменелость Discokeryx xiezhi, возраст которой составляет 17 миллионов лет. Благодаря ей ученые обнаружили, что длинная шея у жирафов — это результат конкуренции животных. Череп и кости шеи находки оказались отлично приспособлены к боям с другими.
Жирафы в брачный период дерутся, хлестая при этом противников черепами. Длинные шеи дают им возможность наносить более сильные удары.
Команда ученых считает, что скелетная структура у жирафов со временем изменилась именно из-за подобных соревнований самцов за внимание самки.
При этом хотя у Discokeryx xiezhi шея все же гораздо короче, чем у современных жирафов, эти животные отличались особым строением скелета. У них был твердый дискообразный оссикон (рогоподобный выступ) на голове и сложную сеть суставов, которая находилась между головой и позвоночником.