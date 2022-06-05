Ученые выяснили, почему у жирафов длинная шея

Эксперты считают, что длинная шея у жирафов появилась вовсе не потому, что им нужно было питаться листвой, расположенной на высоких деревьях. Причина, по мнению китайских ученых, в другом.

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Специалисты из Института палеонтологии и палеоантропологии позвоночных Китайской академии наук нашли окаменелость Discokeryx xiezhi, возраст которой составляет 17 миллионов лет. Благодаря ей ученые обнаружили, что длинная шея у жирафов — это результат конкуренции животных. Череп и кости шеи находки оказались отлично приспособлены к боям с другими.

Жирафы в брачный период дерутся, хлестая при этом противников черепами. Длинные шеи дают им возможность наносить более сильные удары.

Команда ученых считает, что скелетная структура у жирафов со временем изменилась именно из-за подобных соревнований самцов за внимание самки.