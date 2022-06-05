Маяковский и 13 заключенных: кому поэт помог бежать из тюрьмы

В 1908-1909 годах гимназист Владимир Маяковский был трижды арестован. По одному из дел его подозревали в пособничестве побегу женщин-политкаторжанок из тюрьмы. 16-летний Маяковский провел полгода в одиночной камере, где он и начал писать стихи. Подробнее об этой истории - в материале "Рамблера".

Фото: ru.wikipedia.org ru.wikipedia.org

Все произошло в ночь на 1 июля 1909 года: из Новинской тюрьмы сбежали 13 террористок и революционерок, и одна из надзирательниц. Кого-то приговорили к каторге, а кого-то к самому жесткому наказанию - смертной казни.

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Кем были заключенные? Дочери чернорабочих, мещанки, анархистки и эсерки, которым было чуть больше 20 лет. Самым ярким, с точки зрения истории, персонажем среди сбежавших была 22-летняя Наталья Климова. Девушка придерживалась взглядов эсеров-максималистов. Она была влюблена в Михаила Соколова по кличке Медведь и с радостью согласилась пойти на смерть за революцию: он использовал ее, чтобы попасть в здание Госсовета с людьми, обвязанными взрывчаткой, но ничего не удалось. Тогда он захотели подорвать дачу Столыпина. В результате акции сам государственный деятель не пострадал, но погиб 31 человек, в том числе женщины и дети. В ноябре 1906 года Климову арестовали и приговорили к смертной казни.

«Знаете ли вы, что значит с нежной внимательностью любоваться всей этой громадой, трепетно и страстно любить каждое движение, каждое биение пульса молодой, только что развернувшейся жизни?.. И знать, что ни одна секунда не властна над тобой, что, одним словом, без страха, без сожаления ты можешь прервать ее, навеки покончить с сознанием»,

- писала Климова, находясь в тюрьме, но потом смертный приговор заменили на пожизненную каторгу.

Также среди заключенных была Маруся Никифорова - предводительница анархистов на юге России и соратница Нестора Махно. К движению анархистов девушка примкнула, когда ей было 16 лет. Марусю приговорили к 20 годам каторги за убийство пристава.

Причем тут Владимир Маяковский? Побег помогали организовывать и за пределами тюрьмы. Одним из таких людей был эсер Исидор Морчадзе. Он снимал у семьи Маяковского комнату в Большом Козихинском переулке. Мать будущего поэта знала, кто он такой, и не раз помогала ему осуществлять его планы. Вместе с дочерями они шили шапочки для рывших подкоп, когда Морчадзе организовывал побег из Таганского централа. Но план провалился. В доме Маяковский провели обыск, самого гимназиста арестовали по подозрению в связях с анархистами, но из-за недостаточности улик отпустили.

В этот раз женщины из семьи Маяковских тоже помогали шить одежду для бежавших заключенных. План был таким: молодая надзирательница Анна Тарасова должна была сделать слепки ключей, спрятать в тюрьме одежду и паспорта и в назначенный день накормить других надзирательниц пирожными со снотворным. С минимальными изменениями план удался, и заключенные вырвались на волю.

Что же делал сам Маяковский? На самом деле, по словам историков, его не взяли участвовать в побеге из-за яркой внешности и двух арестов, но он тоже был арестован, когда пришел к жене Морчадзе, чтобы узнать, чем обернулось дело. Там его уже ждала полиция. Но для отвода глаз у Маяковского были с собой мольберт и кисти.

«Я, Владимир Маяковский, пришел сюда по рисовальной части, отчего я, пристав Мещанской части, нахожу, что Владимир Маяковский виноват отчасти, а посему надо разорвать его на части», - ответил приставу при аресте будущий поэт.