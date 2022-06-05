Голограмма молодой Елизаветы II помахала зрителям из кареты

Голограмма, изображающая молодую Елизавету II, появилась в окне Золотой государственной кареты на праздничной процессии по случаю Платинового юбилея монарха. Видео опубликовала газета Daily Mail.
Карета стала частью карнавального шествия, на организацию которого ушло, по данным издания, £15 млн. Процессия станет заключительной частью торжеств по случаю 70-летия царствования Елизаветы II, которые продолжались четыре дня.
Маршрут шествия полностью совпадает с тем, по которому шла процессия во время коронации Елизаветы II в июне 1953 года: его участники двигаются от здания Королевской конной гвардии по улице Уайтхолл к Адмиралтейской арке - и затем вниз по улице Мэлл к Букингемскому дворцу. Предполагается, что в конце участников шествия на балконе дворца будут ждать принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз, герцоги Кембриджские Уильям и Кейт и другие члены королевской семьи.
За процессией родственники Елизаветы II наблюдают из специальной ложи - там находятся принц Уэльский и герцогиня Корнуольская, герцоги Кембриджские с детьми Джорджем, Шарлоттой и Луи, принцесса Анна и ее дочь Зара Тиндолл с супругом Майком. Также в королевской ложе расположились премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с супругой Керри, лидер партии лейбористов Кир Стармер и мэр Лондона Садик Хан. Появится ли сама Елизавета II на публике, неизвестно.