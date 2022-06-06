Как киллеры Гитлера пытались ликвидировать Сталина

За то время, пока Иосиф Сталин стоял у руля Советского государства, на него было совершено порядка 10-12 неудавшихся покушений. Устранить руководителя новой страны планировали белые офицеры, политические оппоненты, японские, английские и германские спецслужбы. Последние действовали во время Второй Мировой войны и дважды с личной подачи фюрера разрабатывали программу по устранению верховного главнокомандующего Красной Армии.

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Операция «Длинный прыжок»

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Адольф Гитлер, не чуравшийся никаких способов достижения поставленной цели, видя, что ситуация на полях сражений складывается не в его пользу, дал поручение начальнику главного управления имперской безопасности (РСХА) Эрнсту Кальтенбруннеру организовать ликвидацию Иосифа Сталина.

Сумев расшифровать американский военно-морской код и приняв во внимание донесения собственного шпиона в Анкаре Эльяса Базны, немецкие разведчики из абвера узнали, что в октябре 1943 года сразу три лидера стран антигитлеровской коалиции Иосиф Сталин, Уинстон Черчилль и Франклин Рузвельт запланировали собраться на конференцию в Тегеране.

Понимая, что избавившись от политического руководства противников можно быстро внести смуту в их войска и перехватить инициативу, фюрер дал согласие на осуществление операции под кодовым названием «Длинный прыжок». Её координатором был назначен знаменитый фашистский диверсант Отто Скорцени. Однако эта попытка убийства Сталина и вместе с ним лидеров Великобритании и США оказалась крайне неудачной, поскольку была раскрыта советскими разведчиками ещё до своего начала.

Первый сигнал о планируемой спецоперации подал советский агент Николай Кузнецов, который под видом обер-лейтенанта вермахта Пауля Зиберта выманил нужную информацию у болтливого штурмбаннфюрера СС Ханса Ульриха фон Ортеля.

После того как стало известно, что в Тегеран прибыло шесть немецких радистов, которые работая под прикрытием, должны были передавать в Берлин информацию для последующей высадки в город диверсионной группы Отто Скорцени, в дело вступили агенты 19-летнего советского разведчика Геворка Варданяна.

Пеленгуя и расшифровывая секретные немецкие сообщения, он вместе с соратниками, а также помощниками из британской разведки МИ-6 сумел установить радиопередатчик и захватить германских разведчиков.

Руководству Третьего Рейха было доложено о срыве операции и оно вынуждено отказалось от её реализации.

Организация «Цепеллин»

Второе покушение на Сталина разрабатывали специалисты из созданной в 1942 году организации «Цеппелин», в задачи которой входила политическая разведка, вербовка агентуры среди советских граждан, диверсионно-террористическая и национал-сепаратистская деятельность в советском тылу.

Этот важный госорган гитлеровской Германии входил в структуру VI управления РСХА и состоял из аппарата начальника и трех отделов. Для более плодотворной работы помимо командного штаба «Цеппелин», размещавшегося в Берлине, были созданы его четыре фронтовые зондеркоманды и учебные школы в концентрационных лагерях Аушвиц, Бухенвальд и Заксенхаузен.

Эти группы специального назначения обрабатывали военнопленных, выуживали у них важные данные о советской действительности, и тех, кто соглашался на сотрудничество, зачисляли кандидатами в агенты.

Для прошедших отбор разведчиков сотрудники организации «Цеппелин» изготавливали фальшивые документы, затем подбирали обмундирование и осуществляли их переброску за линию советско-германского фронта.

В первой половине 1943 года 4 зондеркоманды «Цеппелина» были преобразованы в две: «Руссланд Митте» (Россия — Центр) и «Руссланд Зюд» (Россия — Юг). Усилиями этого разведывательного подразделения было осуществлено большое количество самых разнообразных диверсионных операций. Многие из них завершились успехом, однако самая важная, направленная на убийство Иосифа Сталина, ознаменовались полным провалом.

Шило в мешке не утаишь

Командование «Цеппелин» для реализации этого дерзкого плана привлекло к заданию добровольно сдавшихся в плен фашистам и согласившихся на сотрудничество бывших советских граждан рецидивиста Петра Таврина (настоящая фамилия Шило) и радистку-шифровальщицу Лидию Шилову.

Эта парочка, которая после знакомства в немецкой разведывательной школе стала семейной четой, прошла специальную диверсионную подготовку в центре «Цеппелин-Норд», изначально располагавшемся во Пскове, а позже передислоцированном в Ригу.

Руководителями их стажировки были латышский предатель Павел Делле и штурмбанфюрер СС Отто Краус, делавшие особый упор на тренировках по стрельбе, умении оторваться от преследования и преодолении препятствий.

Оберштурмбанфюрер СС Бернхард Крюгер был ответственным за снабжение пары разного рода фиктивными удостоверениями, которые должны были помочь агентам беспрепятственно пройти любые бюрократические препоны.

Таврин, которому была передана звезда Героя Советского Союза и ряд других наград замученного в немецком плену генерал-майора Ивана Шепетова, получил документы, свидетельствовавшие, что он является действующим майором военной контрразведки СМЕРШ. Его супруге достались корочки младшего лейтенанта СМЕРШ.

Помимо этого сотрудники «Цеппелин» обеспечили террориста пакетом государственной важности, 500 тысячами рублей ассигнациями, липовыми выпусками газет «Правда» и «Известия», где повествовалось о его подвигах, и красовалась его фотография.

Гитлеровцы разработали сразу два сценария убийства Сталина, и каждый из них подразумевал использование разных видов оружия.

По первому плану главу СССР следовало расстрелять, для чего Таврин овладел спецоружием «Панцеркнаке», являвшимся портативным реактивным гладкоствольным гранатомётом с длиной ствола 200 мм. Он мог стрелять 30-мм бронебойно-зажигательными снарядами, с 300 метров пробивавшими бронеплиту толщиной 40 мм. Данный компактный аппарат с лёгкостью помещался в рукаве пальто.

По второму плану Сталина следовало взорвать на каком-нибудь заседании при помощи магнитной мины большой мощности, приводимой в действие дистанционно. Помимо этого на вооружении диверсантов «Цеппелин» были: 8-зарядный пистолет фирмы «Уэбли и Скотт» с разрывными отравленными пулями, блокноты для дешифровки и портативный радиопередатчик.

5 сентября 1944 года переодетых в советскую форму супругов Тавриных на четырёхмоторном транспортном самолёте «Arado Ar 232» переправили на линию Вязьма-Ржев.

Однако сотрудники СМЕРШ уже были осведомлены о скором прибытии в страну двух диверсантов, и обстреляли подозрительный самолёт, на борту которого помимо диверсантов и членов экипажа был советский мотоцикл М-72. Именно на нём Таврины должны были доехать до Москвы и осуществить план убийства.