Как моллюски работают датчиками контроля воды

Очистка и охрана водной среды занимает огромное место в деятельности международных организаций, борющихся за сохранение планеты. Воду, к сожалению, загрязняют постоянно и даже очень жесткие меры в сфере охраны природы не в силах полностью ограничить негативное влияние людей на воду. При этом потреблять исключительно чистую воду хотят все. И в этом людям пришли на помощь моллюски. Каким образом они это делают, читайте в материале «Рамблера».

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Исследователи, озабоченные тем фактом, что способов контроля за чистотой воды в мире много, а приборов, способных это делать, гораздо меньше, пришли к выводу, что помочь сыграть роль живых «датчиков» вполне способны разные живые организмы. Некоторые из них весьма чувствительны к загрязнениям.

Так, например, в некоторых городах Польши на страже чистоты воды стоят моллюски. Мидии и устрицы служат живыми датчиками в системах водоснабжения. К ним подводят воду, которая должна впоследствии поступить в водопровод, и если в ней содержаться любые загрязнения (пестициды, тяжелые металлы и т.п.), моллюски моментально реагируют на раздражитель, закрывая створки. На створках же , в свою очередь, установлены катушки и магниты, которые автоматически в этом случае перекрывают доступ воды до тех пор, пока специалисты не проведут необходимые ее исследования.