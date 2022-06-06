Кошка вместе с хозяйкой окончила университет в США

Девушка по имени Франческа Бурдье на днях завершила обучение в вузе. При этом большая часть пар проходила дистанционно, студентка подключалась к лекциям и семинарам с помощью сервиса Zoom. В обучении активно участвовала ее кошка по кличке Суки: пока хозяйка грызла гранит науки, ее любимица сидела рядом и с интересом наблюдала за происходящим.