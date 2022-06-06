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1 час назад

Кошка вместе с хозяйкой окончила университет в США

Мир24

В США кошка вместе со своей хозяйкой стала выпускницей Техасского университета. Животное примерило специальную мантию, сообщает местный телеканал Fox 7 Austin.

Кошка вместе с хозяйкой окончила университет в США
Фото: Мир24Мир24

Девушка по имени Франческа Бурдье на днях завершила обучение в вузе. При этом большая часть пар проходила дистанционно, студентка подключалась к лекциям и семинарам с помощью сервиса Zoom. В обучении активно участвовала ее кошка по кличке Суки: пока хозяйка грызла гранит науки, ее любимица сидела рядом и с интересом наблюдала за происходящим.

Перед выпускным Франческа подыскала соответствующий церемонии наряд и своей кошке. Девушка приобрела небольшую мантию, квадратную академическую шапочку и нарядила животное. Студентка таким необычным способом решила отблагодарить Суки за поддержку во время учебы.

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