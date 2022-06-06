3 гениальных ученых, чьи идеи поначалу считали бредом

Не только художников и писателей признают гениальными посмертно. История знает немало случаев, когда важные открытия ученых современники принимали со смехом, и лишь спустя годы признавали свою неправоту. Подробнее об этих ученых и их идеях – в материале "Рамблера".

Фото: NASA NASA

Роберт Х. Годдард

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Сейчас американского ученого считают одним из пионеров современной ракетной техники – именно он создал первый жидкостный ракетный двигатель. К слову, запатентованные им в 1914 году концепции многоступенчатых ракет и ракет на жидком топливе по сей день играют ключевую роль в ракетостроении.

Однако современники Годдарда подчас не воспринимали его всерьез. Ученый подвергался критике как со стороны коллег, так и со стороны журналистов. Так, однажды в The New York Times появилась статья, автор которой высмеивал предположение ученого о том, что ракеты могут летать в космосе.

Лишь после запуска "Аполлон-11" в 1969 году газета опубликовала заметку, в которой подчеркнула, что "сожалеет о своей ошибке". Однако Годдард ушел из жизни в августе 1945-го и не дождался извинений от издания.

Игнац Филипп Земмельвейс

Jenő Doby

В XIX веке венгерский врач Земмельвейс установил, что уровень смертности в тех роддомах, где работают акушерки, ниже, чем в тех, где трудятся врачи-студенты. Ученый пришел к выводу, что все дело в грязных руках студентов – они обследовали будущих матерей после проведения вскрытий и передавали в организм женщин так называемый трупный яд.

Врач предложил элементарное решение проблемы – мыть руки раствором хлорной извести перед осмотром. Однако коллеги Земмельвейса не поддержали и подняли его на смех, считая, что "руки джентльмена чисты от природы". В конце концов, ученого довели до нервного срыва, он попал в психиатрическую лечебницу, где и скончался.

Лишь спустя годы врачи приняли открытие коллеги и назвали Земмельвейса "спасителем матерей". В 1906 году в Будапеште на пожертвования врачей всего мира доктору возвели памятник.

Джон Юдкин

Joanna Spence