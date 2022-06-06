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34 минуты назад

По Лондону прокатилась голограмма королевы Елизаветы II

Ferra.ru

Королева Великобритании впервые за 20 лет появилась в позолоченной карете Gold State Coach во время юбилейного театрализованного представления. Впрочем, это была не сама Елизавета II, а её голограмма.

По Лондону прокатилась голограмма королевы Елизаветы II
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Королева показалась в окне кареты и казалось, что она действительно находится внутри и машет десяткам тысяч зрителей, выстроившихся вдоль улиц. Голограмму сделали из кадров, на которых запечатлена молодая Елизавета II во время её коронации в 1953 году. Это дало зрителям представление о том, как выглядела королева, когда ехала к Вестминстерскому аббатству в тот исторический день 70 лет назад.

Технология была разработана лондонской студией Treatment Studio. С помощью сотрудников Букингемского дворца специалисты установили цифровые экраны с голограммами молодой королевы на изготовленный на заказ стальной каркас внутри кареты.

Истории,Елизавета II,
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