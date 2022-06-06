Какие англицизмы чаще всего используют россияне

Ко Дню русского языка образовательная платформа Skillbox вместе с аналитическим агентством ResearchMe узнали, какие англицизмы нравятся и не нравятся россиянам.

Абсолютное большинство опрошенных заметили, будто в последние годы активно появляются новые слова и сленговые выражения в русском языке. Это связывают с влиянием интернета и молодёжными трендами.

Более верти россиян (28%) положительно относятся к таким языковым изменениям. Но что касается англицизмов, то только каждый пятый респондент оценил их позитивно. Чаще всего отрицательную оценку англицизмам дают люди в возрасте от 35 до 55 лет (54%).

Кандидат филологических наук Александр Пиперски отметил, что современный русский очень много заимствует из английского, и это не слепое копирование. Специалист считает, что бояться заимствований не нужно, они делают язык богаче, выразительнее.