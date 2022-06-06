В индийском штате Раджастан нашли необычный способ спастись от последствий изменения климата с помощью деревьев. Граждане страны начали сажать растения в честь похорон, свадеб, рождения детей и других значимых семейных событий, сообщает Eco Business.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Жители штата сажают деревья в рамках многолетней программы озеленения пустынных земель «Семейное лесное хозяйство». Целью проекта является сохранение лесных ресурсов Индии. Отмечается, что сажать можно только местные растения, так как другие виды могут навредить экосистеме.