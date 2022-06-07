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4 часа назад

Queen выпустит неизданную песню Фредди Меркьюри

Газета.Ruиещё 2

Брайан Мэй и Роджер Тейлор из Queen рассказали "Би-би-си", что музыкальный коллектив Queen выпустит новую песню с участием покойного легендарного фронтмена группы Фредди Меркьюри под названием "Face It Alone".

Queen выпустит неизданную песню Фредди Меркьюри
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Композиция была взята из сессий для 13-го студийного альбома группы "The Miracle", который был выпущен в 1989 году. Меркьюри умер два года спустя.

Участники коллектива сообщили, что песня выйдет в сентябре.

"Мы смотрели на эту композицию много раз и думали: "О нет, мы не можем спасти ее". Но на самом деле, мы вновь попробовали. Это как сшивание кусочков вместе... Но это красиво. Это трогательно",

- поделился Мэй.

Истории,Брайан Мэй,Роджер Тейлор,
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