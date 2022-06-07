Как Пётр I дружил с масонами и предсказывал будущее

9 июня исполнится 350 лет со дня рождения Петра I, и в этот день в эфире ТВ-3 стартует серия короткометражных анимированных историй «Московские тайны Петра I».

Фото: Antenna Daily Antenna Daily

Первый российский император – фигура легендарная, и помимо прочего с ним связано немало мистических сказок, действие которых происходит в Москве. Здесь царь родился и прожил до 40 лет, а такие места, как Лефортово, Кукуй – Немецкая слобода, Преображенское или Сухарева башня неразрывно связаны с его именем.

Современники царя рассказывали, будто бы в Москве он лично ставил алхимические опыты в компании масонов, к ложе которых принадлежал и сам, и было у него особое кольцо – знаменитая «Соломонова печать». Будто в Европу уезжал один человек, а привезли другого, в буквальном смысле, – настоящий же Пётр то ли в Стекольном царстве сгинул, то ли стал легендарным узником Бастилии, известным под именем Железная маска.

И будто водился царь с колдуном, отчего в Сухаревой башне сохранилась таинственная Чёрная книга с планом переустройства Москвы – её потом ещё большевики нашли, когда разобрали башню по кирпичику и построили по ней метрополитен.

И много чего ещё рассказывали о Петре в Москве, а главное, у этих сказок есть реальные исторические обоснования, и исследователи продолжают отыскивать их до сих пор. Так что вопрос о том, что же стало основой для мистических московских анекдотов о Петре – правда или необузданная фантазия народа – до сих пор остаётся открытым.