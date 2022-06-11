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37 минут назад

Как себя вести, чтобы быть как рыцарь

Мира Маркина

В Средневековье при посвящении в рыцари произносили клятву. Это составленные еписком Варином из Бове правила, который должен был соблюдать каждый благородный всадник. Что нельзя делать и вам, если вы хотите походить на рыцаря, рассказываем в материале "Рамблера".

Как себя вести, чтобы быть как рыцарь
Фото: Кадр из фильма "Рыцарь Камелота"Кадр из фильма "Рыцарь Камелота"

Бить женщин

Епископ запретил рыцарям применять силу в отношении путешествующих без мужей дам, а также сопровождавших их леди, вдов и монахинь. Однако были и исключения, нами неодобряемые. Благородному рыцарю разрешалось избивать женщину, которая оскорбила его честь "своим распутным и подлым поведением или жестами".

Грабить и пороть людей

Насилие по отношению к остальным людям тоже не одобрялось. Если мужчина был посвящен в рыцари, он не имел права скверно обращаться "с сельскими жителями, сержантами стражи, торговцами и паломниками", то есть грабить, пороть, избивать, похищать людей и вымогать у них деньги. Высшей степенью подлости для рыцаря считалось грабить нищих.

Содействовать преступникам

Хочешь быть рыцарем, имей совесть не лезть в преступный мир. Благородные всадники должны быть на стороне правосудия и ни в коем случае не могут помогать и защищать мародеров. Если же рыцарь узнал об их деянии, он должен заставить компенсировать вред пострадавшим.

Выкапывать виноград

Если вам вдруг захочется выкопать где-нибудь виноград, имейте ввиду, что это тоже противоречит уставу благородных рыцарей.

Воровать и убивать скот

В клятве также говорилось о запрете на воровство сельскохозяйственного скота у крестьян, а именно: коров, быков, свиней, овец, коз, ослов, кобыл и жеребят. Однако, если рыцарю нечего есть, можно сделать исключение.

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