Ученые обнаружили сходство в эволюции людей и медведей

История становления белых и бурых медведей во многом совпадает с историей развития отношений разных ветвей человечества. Об этом сообщается в исследовании американских и финских ученых, пишет Proceedings of the National Academy of Sciences.

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«История белых и бурых медведей – довольно точный аналог эволюции человека. Ученые когда-то думали, что люди и неандертальцы просто разделились на два отдельных вида. Но расшифровка древних геномов показала, что представители архаичных ветвей человечества скрещивались с предками современных людей. Белые и бурые медведи – еще одна система, в которой это происходило»,

– отметила ведущий автор исследования Шарлотта Линдквист, доцент биологических наук в Университете Колледжа искусств и наук Буффало и эксперт в области генетики медведей.

Исследователи расшифровали геном белого медведя, жившего около 115-130 тыс. лет назад на архипелаге Шпицберген. ДНК хищника извлекли из зуба, прикрепленного к субфоссильной (не достигшей полного окаменения) кости челюсти, хранящейся в Музее естественной истории в Осло.

Кроме того, были изучены геномы 64 современных белых и бурых медведей, в том числе несколько новых геномов с Аляски.

Собранные учеными данные позволили подсчитать, что белые и бурые медведи стали отдельными видами от 1,3 до 1,6 млн лет назад.

После разделения белые медведи испытали длительный период генетического «бутылочного горлышка». Это привело к тому, что теперь у бурых медведей уровень генетического разнообразия значительно выше.

В современных условиях на фоне сокращения площади арктического льда белые и бурые медведи могут чаще встречаться в местах, где их ареалы пересекаются, что делает их общую эволюционную историю особенно интересной, обратила внимание Линдквист.