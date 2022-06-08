Как обезопасить собаку от клещей

В качестве защиты собаки от клещей можно использовать специальный комбинезон или жилетку, обработанные соответствующим раствором. Об этом в среду, 8 июня, сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев .

Чтобы защитить собаку от клещей на природе, можно приобрести специальную одежду: комбинезон или жилетку, которые пропитаны противоклещевым раствором. Вещество не попадает на кожу собаки и не вызывает нежелательных аллергических реакций. Такую одежду шьют из легких тканей, которые пропускают воздух, но отталкивают влагу,

При этом кинолог уточнил, что на комбинезонах имеются специальные складки, которые и проходят обработку средством против клещей. По его словам, попавшие в такую складку клещи погибают. Помимо этого, Голубев добавил, что в последнее время среди собаководов стало популярным использование специальных таблеток против насекомых, сообщает агентство городских новостей «Москва».