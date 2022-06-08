Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+20° в 
USD 60.96EUR 64.57
Войти в почту
1 час назад

Даты рождения родственников помогли мужчине выиграть 20 миллионов рублей

Lenta.ru

Любитель лотерей из американского округа Уэйн, штат Мичиган, сорвал джекпот благодаря датам рождения родственников. Об этом сообщает MLive.

Даты рождения родственников помогли выиграть 20 млн рублей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

59-летний мужчина, который предпочел сохранить анонимность, пять лет регулярно играл в лотерею. Всякий раз он указывал в билетах даты рождения и возраст своих родных.

Недавно его стратегия сработала. Проверив результаты очередного розыгрыша, американец понял, что выиграл 335,9 тысячи долларов (20,4 миллиона рублей).

«Я позвонил коллеге с работы и попросил его посмотреть числа, чтобы подтвердить, что я все правильно понял. Я не мог поверить своим глазам, когда увидел, что сорвал джекпот!»

— утверждает он.

Часть полученных денег мужчина планирует потратить на оплату счетов, оставшуюся часть он отложит на будущее.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители