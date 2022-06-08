Даты рождения родственников помогли выиграть 20 млн рублей

Любитель лотерей из американского округа Уэйн, штат Мичиган, сорвал джекпот благодаря датам рождения родственников. Об этом сообщает MLive.
59-летний мужчина, который предпочел сохранить анонимность, пять лет регулярно играл в лотерею. Всякий раз он указывал в билетах даты рождения и возраст своих родных.
Недавно его стратегия сработала. Проверив результаты очередного розыгрыша, американец понял, что выиграл 335,9 тысячи долларов (20,4 миллиона рублей).
«Я позвонил коллеге с работы и попросил его посмотреть числа, чтобы подтвердить, что я все правильно понял. Я не мог поверить своим глазам, когда увидел, что сорвал джекпот!»
— утверждает он.
Часть полученных денег мужчина планирует потратить на оплату счетов, оставшуюся часть он отложит на будущее.