Американские власти разрешат делать удобрения из тел умерших

«Хотя наши воззрения в отношении благоговейного и почтительного обращения с человеческими останками разделяют не все, мы полагаем, что у великого множества ньюйоркцев предложенный метод компостирования/удобрения, более подходящий для овощных обрезков и яичной скорлупы, чем для человеческих тел, вызовет, по меньшей мере, дискомфорт»,