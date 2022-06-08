Ученые сымитировали мощное землетрясение в лаборатории

Смоделировав землетрясения в лаборатории, инженеры предоставили доказательства одной из форм распространения землетрясений, которая в настоящее время считается причиной землетрясения магнитудой 9,0, разрушившего побережье Японии в 2011 году.

Вдоль некоторых линий разломов, которые являются границами тектонических плит, при трении плит друг о друга образуется мелкозернистый гравий. Влияние этого гравия на землетрясения уже давно является предметом научных спекуляций. В новой работе исследователи из Калифорнийского технологического института показывают, что мелкозернистый гравий, известный как горная выемка, сначала останавливает распространение землетрясений, но затем вызывает их возрождение, приводящее к мощным разрывам.

Для моделирования влияния горной породы на распространение землетрясения команда использовала так называемую сейсмологическую аэродинамическую трубу Калтеха. Установка, существующая с 1999 года, позволяет инженерам и ученым изучать сильные землетрясения в миниатюрном масштабе.