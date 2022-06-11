Почему люди чаще тонут в пресной воде

Основная разница между пресной и соленой водой - содержание соли на один литр. В морской воде ее больше, поэтому человек держится на плаву, в пресной воде такого нет. Плюс в пресной воде есть проблема подводного течения, которое зачастую играет плохую роль, когда течение сносит человека. Но у морской воды тоже есть проблемы: волны, подводные камни. Поэтому мы говорим о том, что утопление - это когда человек обязательно полностью погружен в воду. Когда человек тонет, у него не только выделяется вода в легких, но и происходит мацерация кожи рук и определяется пена в области носа и рта.



Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"