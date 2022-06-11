Почему люди чаще тонут в пресной воде

Согласно статистике, в 90 процентах случаев утопления случаются в пресных водах, а не в бушующих морях и океанах, как может показаться. Почему так происходит, рассказываем в материале "Рамблера".
В пресной воде люди тонут примерно за 2-3 минуты. В соленой воде у человека есть в среднем 8-10 минут до того, как он погибнет, то есть шансы на спасение в море или в океане в 3-4 раза выше. Почему?
Дело в том, что пресная вода больше напоминает по составу нашу кровь. Когда человек тонет, она попадает в легкие и просачивается сквозь ткани в кровоток. Клетки крови разбавляются водой и начинают лопаться. Это приводит к полиорганной недостаточности - критическому состоянию, обусловленному выраженной несостоятельностью или полным отказом двух и более функциональных систем организма.
Океанская вода гораздо соленее, чем кровь, и гораздо плотнее пресной воды.
По словам врача общей практики Дениса Прокофьева, есть три причины летальных исходов в воде: первая - остановка сердца, вторая - переохлаждения, третья - утопление посредством того, что вода попадает в легкие. В результате, наступает остановка дыхания, и человек умирает.