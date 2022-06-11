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1 час назад

Почему люди чаще тонут в пресной воде

Анна Шутова
Прокофьев Денис Александровичэксперт

Согласно статистике, в 90 процентах случаев утопления случаются в пресных водах, а не в бушующих морях и океанах, как может показаться. Почему так происходит, рассказываем в материале "Рамблера".

Почему люди чаще тонут в пресной воде
Фото: pxhere.compxhere.com

В пресной воде люди тонут примерно за 2-3 минуты. В соленой воде у человека есть в среднем 8-10 минут до того, как он погибнет, то есть шансы на спасение в море или в океане в 3-4 раза выше. Почему?

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Дело в том, что пресная вода больше напоминает по составу нашу кровь. Когда человек тонет, она попадает в легкие и просачивается сквозь ткани в кровоток. Клетки крови разбавляются водой и начинают лопаться. Это приводит к полиорганной недостаточности - критическому состоянию, обусловленному выраженной несостоятельностью или полным отказом двух и более функциональных систем организма.

Океанская вода гораздо соленее, чем кровь, и гораздо плотнее пресной воды.

Основная разница между пресной и соленой водой - содержание соли на один литр. В морской воде ее больше, поэтому человек держится на плаву, в пресной воде такого нет. Плюс в пресной воде есть проблема подводного течения, которое зачастую играет плохую роль, когда течение сносит человека. Но у морской воды тоже есть проблемы: волны, подводные камни. Поэтому мы говорим о том, что утопление - это когда человек обязательно полностью погружен в воду. Когда человек тонет, у него не только выделяется вода в легких, но и происходит мацерация кожи рук и определяется пена в области носа и рта.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

По словам врача общей практики Дениса Прокофьева, есть три причины летальных исходов в воде: первая - остановка сердца, вторая - переохлаждения, третья - утопление посредством того, что вода попадает в легкие. В результате, наступает остановка дыхания, и человек умирает.

Именно по критерию наличия воды в легких можно установить или опровергнуть факт утопления человека. В случае отсутствия в легких воды при вскрытии, это свидетельствует о том, что человек сначала умер, а уже потом был погружен в воду. Если говорить про фазы:
1) возникает тревога;
2) непроизвольно человек задерживает дыхание;
3) одышка, когда ему уже не хватает кислорода;
4) терминальная стадия.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"
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