Как работал аппарат нацистской пропаганды в войне против СССР

Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разобрался, какую роль Министерство пропаганды Третьего Рейха сыграло в войне против СССР.

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В 1941-1945 годах на Восточном фронте развернулось ожесточенное противостояние между силами Третьего Рейха и Красной армией. Исход определялся в первую очередь соотношением сил и средств, профессионализмом командования, уровнем подготовки войск. Но существовал еще один фактор — пропаганда противника.

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Германия подготовилась, что называется, на славу — массированная пропаганда была отработана внутри страны, а также на фронтах Гражданской войны в Испании 1936-1939 годов. К 22 июня 1941 года Министерство пропаганды напечатало первую партию агитационного материала в количестве 30 млн листовок, плакатов, пропагандистских брошюр карманного формата и методичек. И все это на 30 языках народов СССР.

Представителей различных национальностей и так называемых малых народов, склоняли к коллаборационизму последовательно. Сначала был «конфетно-цветочный» период, когда народам сообщали, что немцы пришли только для того, чтобы выпустить их из «тюрьмы народов» и освободить из-под гнета «еврейско-большевистской власти», то есть СССР. Им сулили полную свободу после скорого окончания войны, а также различные привилегии. Пропаганда возымела успех.

По данным архива, изученного историком Сергеем Дробязко, через вермахт, СС, а также многочисленные пронемецкие военизированные и полицейские формирования за годы ВОВ прошло: 250 тыс. украинцев, 150 тыс. латышей, 90 тыс. эстонцев, 50 тыс. литовцев, 70 тыс. белорусов, 70 тыс. казаков, 70 тыс. человек из народностей Средней Азии, 40 тыс. азербайджанцев, 30 тыс. человек из северокавказских народностей, 25 тыс. грузин, 20 тыс. армян, 12 тыс. волжских татар, 10 тыс. крымских татар, а также 7 тыс. калмыков.

Многие наслышаны про коллаборационизм бандеровцев, латышей, балтийских немцев, но про малые народности долгое время не было принято говорить.

В СССР это разрушало миф о дружбе народов. И все же нужно отметить, что коллаборационизм на территории СССР остался маргинальным явлением, и ни один народ полностью не перешел на сторону Гитлера. Зато партизанское движение против оккупантов было по-настоящему массовым.

На плакатах и листовках были изображены улыбающиеся немецкие солдаты, пришедшие сделать жизнь всех желающих лучше и хлебосольнее с призывами вроде «Иди работать в Германию за лучшее будущее».

На одном из украинских плакатов рядом стоят солдат Вермахта и рабочий, по всей видимости, «выбравший правильную сторону». «Друг, я помогу тебе, я иду в Германию. На работу!», — говорит он. Так геббельсовская пропаганда призывала воевать за Гитлера, или идти наниматься в качестве бесплатной рабочей силы. Получали ли предатели обещанные блага?

Далеко не все и далеко не в полном объеме. Привилегии получали в первую очередь лидеры мнений.

На Украине это, например, Шухевич и Бандера — бывшие руководители ОУН-УПА (запрещена в России), признанные в материалах Нюрнбергского процесса пособниками немецких фашистов в период Второй мировой войны. Интересен в этом отношении Улас Самчук, националист, акула пера геббельсовско-бандеровской пропаганды на территории Украины. Сначала у него были проблемы с СД, службой безопасности Германии, но потом им объяснили, что он свой парень и настоящий пламенный борец за дело Рейха. Уласа взяли на работу в Deutscher Nachrichtendienst, немецкую службу новостей. Он имел связи в оккупационной администрации, в сопровождении охраны ездил по оккупированной Украине, писал репортажи и воззвания к землякам. Также издатель бандеровской газеты «Волынь», деятель ОУН (организация запрещена в РФ), непосредственный участник уничтожения евреев в городе Ровно на северо-западе Украины.

Главным врагом украинского народа считал советскую власть. За свою пропагандистскую работу получал приличное денежное довольство и офицерский паек. На Украине его называют «национальным Гомером», и по крайней мере во внеклассное чтение он включен. Среди коллаборационистов каждой национальности находились такие «уласы самчуки».

Важно отметить, что Геббельс умело избегал болевых точек, которые бы могли настроить против него даже колеблющихся, потенциальных коллаборационистов, которые вроде бы за родину, но хотели бы ее немного «улучшить». Вот что он написал 5 июня в своем дневнике: «Директивы о пропаганде против России: никакого антисоциализма, никакого возвращения царизма; не говорить открыто о расчленении русского государства, так как мы озлобим армию, которая состоит в основном из русских; против Сталина и стоящих за ним евреев; земля — крестьянам, но колхозы пока сохраняются, чтобы спасти урожай…»

Все людоедские и откровенно уничижительные речи были припасены для мотивации личного состава. Этим уже занимались Propagandakompanie, или пропагандистские роты. И они работали внутри вермахта.