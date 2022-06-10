Обнаружен пупок динозавра

Впервые в истории ученые обнаружили пупочный шрам у неафриканского динозавра. Работа, в которой сообщается об этой находке, опубликована в журнале BMC Biology, и это открытие сделано на особенно редкой и хорошо сохранившейся окаменелости пситтакозавра из Китая.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

У млекопитающих пупок является результатом отсоединения пуповины при рождении. Но у рептилий и птиц, чей способ размножения заключается в откладывании яиц, такой пуповины нет. Внутри яйца брюшная полость эмбриона соединена с желточным мешком и другими мембранами. Шрам возникает, когда эмбрион отделяется от этих мембран непосредственно перед или во время вылупления из яйца, он известен как пупочный рубец.

Не все ныне живущие рептилии и птицы сохраняют пупочный рубец до зрелого возраста. Авторы отмечают, что исключением является американский аллигатор (Alligator mississippiensis). Кроме того, некоторые рубцы являются результатом инфекции желточного мешка у птиц или крокодилов, выращенных в плохих условиях. Учитывая все эти переменные, нельзя утверждать, что все динозавры — или даже все пситтакозавры — имели пупочный рубец.

“В настоящее время мы завершаем работу над подробным описанием кожи пситтакозавра”, — заявили авторы работы. “Для этого нам потребовалось рассмотреть каждый квадратный дюйм окаменелости”.