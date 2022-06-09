Чем дачи в США отличаются от российских

В США не существует понятия “дача”, так как отдельные загородные дома американцам просто не нужны. Большинство людей проживают в частных домах в пригородах крупных городов, поэтому в “даче” у них нет необходимости. Если человек живет в городе, то, вероятнее всего, другая часть его семьи живет в таком доме в пригороде, и он приезжает к ним на выходные и праздники. Если семьи у человека нет, то вероятнее всего, он живет в апартаментах, а денег на отдельный дом у него просто нет. Однако даже пригородные дома для жизни сильно отличаются от привычных россиянам огородов. В материале “Рамблера” — о том, как устроены дачи в Америке.

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Регулирование законом

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Внешний вид загородного дома должен соответствовать всем остальным. Как правило, на общем собрании местные жители выделяют общие правила, которым должны следовать все жители и собственники участков. Почти везде в США нельзя ставить заборы, а также нужно регулярно ухаживать за газоном. Иногда жителям приходится согласовывать даже цвет фасада собственного дома для того, чтобы он не отличался от других и смотрелся гармонично. Требования, как правило, не строгие, но соблюдать их все равно приходится.

Сад и огород

Если на наших дачах люди привыкли нагружать себя ради того, чтобы посадить несколько клумб и собрать урожай осенью, то в США такого нет. Зону вокруг загородного дома используют для отдыха. Там могут поставить детский бассейн, гриль или сделать там небольшую детскую площадку. Главное отличие в том, что они редко что-то сажают, исключением могут быть пожилые женщины, которые выращивают на участке сад, который им тоже нужно согласовывать.

Овощные культуры в США не выращивают по нескольким причинам. Во-первых, для этого не приспособлена почва. Как правило, ее серьезно утрамбовывают перед постройкой домов. Чтобы рос хороший газон, его дополнительно обрабатывают. Во-вторых, во многих штатах берут дополнительный налог за выращивание овощей и фруктов на участке, так как это может предполагать их продажу. И, в-третьих, семена достаточно тяжело найти, и их стоимость будет не самой низкой в зависимости от штата.

Дома и фермы