Как на самом деле выглядел Петр I

Достоверно известно, что Петр Первый обладал неординарной внешностью: был очень высок, предположительно 204 см, при этом размер его одежды по современной размерной сетке соответствовал 48-му, а размер ноги едва ли дотягивал до 39-го. Таким образом, при своем росте он должен был быть очень худым и узкоплечим.

Фото: Картина «Петр I», Валентин Серов Картина «Петр I», Валентин Серов

Современники отмечали, что Петр был сложен хорошо, лицо имел приятное, однако периодически его искажала судорога; красивые черные глаза порой принимали дикое выражение. Все это несколько отличается от экранного образа Петра Великого, которого в фильмах мы видим высоким, крепким, широкоплечим – настоящим богатырем.

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«Петр был великан, без малого трех аршин ростом, целой головой выше любой толпы, среди которой ему приходилось когда-либо стоять, – пишет историк Василий Осипович Ключевский. – Христосуясь на Пасху, он постоянно должен был нагибаться до боли в спине. От природы он был силач; постоянное обращение с топором и молотком еще более развило его мускульную силу и сноровку. Он мог не только свернуть в трубку серебряную тарелку, но и перерезать ножом кусок сукна на лету».

Похоже, что свои физические особенности Петр умело скрывал, например, ходить предпочитал в ботфортах, которые соответствовали 45-му размеру ноги. Он надевал их поверх туфель 38-го размера. Однако маленький размер ноги доставлял царю неудобство, поэтому, выходя на прогулки, он всегда брал с собой трость. Походка Петра, как свидетельствовали современники, была быстрой, энергичной, размашистой.

«Он был очень высок ростом, хорошо сложен, довольно худощав, с кругловатым лицом, высоким лбом, прекрасными бровями; нос у него довольно короток, но не слишком, и к концу несколько толст; губы довольно крупные, цвет лица красноватый и смуглый, прекрасные черные глаза, большие, живые, проницательные, красивой формы; взгляд величественный и приветливый, когда он наблюдает за собой и сдерживается, в противном случае суровый и дикий, с судорогами на лице, которые повторяются не часто, но искажают и глаза и все лицо, пугая всех присутствующих», – такое подробное описание внешности русского государя сделал в 1717 году герцог Сен-Симон во время пребывания Петра I в Париже.

Ключевский утверждает, что Петр пошел в мать, Наталью Кирилловну, и был очень похож на одного из ее братьев, Федора. От материнской породы он взял небывалую физическую силу, энергичность, остроумие. Ключевский упоминает о двух прижизненных портретах Петра, написанных с натуры. Первый был написан в 1698 году в Англии, по желанию короля Вильгельма III. Художник – Готфрид Кнеллер. Молодой Петр изображен в доспехах, на которые накинута вышитая золотом мантия с подкладкой из горностая. Слева, на подушке, покоится корона, а в окне справа видны корабли.

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«Здесь Петр с длинными вьющимися волосами весело смотрит своими большими круглыми глазами. Несмотря на некоторую слащавость кисти, художнику, кажется, удалось поймать неуловимую веселую, даже почти насмешливую мину лица, напоминающую сохранившийся портрет бабушки Стрешневой», – пишет Ключевский.

Второй портрет был написан голландцем Карлом Моором через 19 лет, в 1717 году, в Париже, куда Петр ездил, чтобы ускорить окончание Северной войны и подготовить брак своей восьмилетней дочери Елизаветы с семилетним французским королем Людовиком XV. Русский государь здесь предстает в совершенно другом образе.

«Усы, точно наклеенные, здесь заметнее, чем у Кнеллера, – отмечает историк. – В складе губ и, особенно в выражении глаз, как будто болезненном, почти грустном, чуется усталость: думаешь, вот-вот человек попросит позволения отдохнуть немного. Собственное величие придавило его; нет и следа ни юношеской самоуверенности, ни зрелого довольства своим делом. При этом надобно вспомнить, что этот портрет изображает Петра, приехавшего из Парижа в Голландию, в Спа, лечиться от болезни, спустя восемь лет его похоронившей».

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Понять, похожи ли многочисленные портреты на оригинал, можно благодаря гипсовым маскам, снятым с лица государя при его жизни и после смерти. Прижизненную маску с лица государя снял архитектор Франческо Растрелли, работавший над конным памятником Петру. Для абсолютного портретного сходства Растрелли решил изготовить гипсовый слепок, как делали итальянские мастера эпохи Возрождения. Петр согласился и во время процедуры дышал через трубочки, вставленные в нос. 28 января 1725 года Растрелли сделал посмертную маску Петра Великого, ее бронзовую копию сегодня можно увидеть в Русском музее, а в Эрмитаже выставлена «восковая персона» государя.

На следующем портрете, созданном Питером ван дер Верфом примерно в 1697 году, Петру около 25 лет. Предположительно, он был написан во время первого пребывания Петра Алексеевича в Голландии. Здесь мы видим характерные черты лица Петра: круглое лицо с еле заметными усиками, пухлые губы, большие глаза; фигуру молодого царя драпируют объемные одежды.

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На следующей картине – работа Бенедикта Кофра, придворного живописца датского короля. Портрет, скорее всего, был написан в 1716 году, когда Петр I находился с визитом в Копенгагене. На шее государя – датский орден Слона, высшая национальная награда Дании.

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Петр часто бывал в Европе, поэтому до нас дошло много портретов его внешности кисти европейских мастеров. Так, в 1717 году Петра Великого запечатлел на холсте французский живописец Жан-Марк Натье. Портрет писался с натуры во время визита русского государя в Париж.

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Петр I скончался 28 января 1725 года в результате болезни. К смертному ложу государя призвали придворного художника, первого русского портретиста Ивана Никитича Никитина, который запечатлел последний образ государя.