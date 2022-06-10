Почему на фронт отправляли только треугольные письма

Одним из необычных символов Великой Отечественной войны можно назвать письма-треугольники. Именно благодаря им солдаты получали вести и слова поддержки от близких людей. Да и родственники воинов поддерживали с ними связь лишь с помощью почты. Но почему ни те, ни другие не пользовались конвертами? Оказывается, этому есть два простых объяснения.

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Почта во время войны

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Как пишут авторы энциклопедического словаря «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.», Андрей Голубев и Дмитрий Лобанов, в самом начале Великой Отечественной войны в Главном управлении связи Красной Армии было сформировано Управление военно-полевой почты. А непосредственно в частях работали почтовые полевые станции (ППС), которые впоследствии заменили военно-почтовые станции (ВПС). Штемпель ППС от штемпеля ВПС отличался тем, что на последнем не указывался действительный номер полевой станции.

Во время войны через ППС (или ВПС) ежемесячно проходило около 70 миллионов писем. Поэтому можно только догадываться о том, какая нагрузка легла тогда на плечи всех работников почты. Тем более, что, как утверждает Геннадий Веретельников, автор издания «Рассказы о войне», с 22 июня 1941 года многие почтовые услуги стали абсолютно бесплатными. С этого дня на письма больше не нужно было клеить марки, причем, как непосредственным участникам военных действий, так и их родственникам, и близким, находившимся в тылу.

Нехватка бумаги и конвертов

Понятно, что при таких миллионных оборотах да еще и бесплатной корреспонденции в стране попросту не хватало конвертов. Вот и Юрий Жуков, автор книги «Солдатские думы: о чем рассказывали письма с фронтов Великой Отечественной войны», считает, что появлению знаменитых писем-треугольников поспособствовала банальная нехватка конвертов. Примечательно, что тот же Жуков утверждает, что изобрели треугольники не работники почты, а именно красноармейцы. По словам журналиста, пока хватало газет, солдаты клеили конверты из них. Но когда и пресса закончилась, листы бумаги стали просто складывать.

Вообще, Вадим Демин, автор автобиографической повести «По следу "Серого"», пишет, что бумага в военные годы была настоящим дефицитом. По этой причине послания подчас размещали на небольших листочках бумаги, писали мельчайшим почерком, используя в буквальном смысле все свободное пространство. На обратной стороне указывали адрес получателя и данные отправителя, а также оставляли немного места для почтовых штемпелей и других отметок. Именно с этими «другими» отметками и связана вторая причина, по которой конверты во время войны исчезли.

«Проверено военной цензурой»

Как утверждают авторы издания «Великая Отечественная – известная и неизвестная», даже сами письма-треугольники никто никогда не заклеивал, так как все они проверялись военной цензурой, подчинявшейся особым отделам НКВД. По словам авторов книги, советская система отличалась от немецкой своей претензией на тотальный охват. Именно поэтому письма от гитлеровцев были более содержательными и объемными по сравнению с письмами красноармейцев. На каждом треугольнике от фронтовика или от его родственника, находившегося в тылу, в обязательном порядке ставился штамп «Проверено военной цензурой».