Ученые готовы предложить миру виртуальное потомство

Западная пресса взорвалась новостью о скором появлении нового тренда на детей Тамагочи. По словам эксперта по искусственному интеллекту, потенциальные родители скоро смогут выбрать себе дешевое и обнимающее цифровое потомство, которое не будет требовать столько затрат, как настоящие дети.

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Как пишет ряд источников, дети Тамагочи еще лишь на этапе разработки, но уже вот-вот могут появиться. Нужны такие дети, по мнению ученых, чтобы помочь людям, которые не могут иметь собственное потомство. А также удовлетворить родительские инстинкты борцов за окружающую среду, сознательно отказавшихся от рождения детей из-за перенаселения планеты. К тому же виртуальные детки из метавселенной не будут отличаться от настоящих, а денег тратить на их воспитание и содержание практически не придется.

Один из ведущих авторитетов Великобритании в области искусственного интеллекта Катриона Кэмпбелл уверена, что в течение 50 лет технологии продвинутся до такой степени, что дети, которые существуют в метавселенной станут неотъемлемой частью общества и будут неотделимы от реальных детей.

Эта возможная цифровая демография названа экспертами «поколением Тамагочи», ведь она чем-то напоминает популярные в конце прошлого века электронные игрушки, зародившиеся в Японии. Однако дети Тамагочи будут похожи на обычных людей, с ними можно будет играть и их можно будет обнимать.