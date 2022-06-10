Первый «Чернобыль»: почему он случился еще в Третьем рейхе

После прихода нацистов к власти в Германии начались разработки различных видов оружия, которые могли бы помочь Третьему рейху получить господство в Европе. Поэтому еще до начала Второй мировой войны в стране началась разработка ядерной программы. Одна из попыток создать желаемую атомную бомбу в 1942 году привела к аварии.

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Ядерная программа нацистской Германии

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В апреле 1939 года профессор Гамбургского университета Пауль Хартек написал письмо руководству вермахта, где отметил возможность создания нового эффективного взрывчатого вещества, и то, что страна, которая сделает это первой, получит абсолютное превосходство над другими. Тогда же министерство науки, воспитания и народного образования инициировало обсуждение вопроса о «самостоятельно распространяющейся ядерной реакции».

В сентябре крупные физики-ядерщики Германии провели совещание, на котором договорились засекретить все работы имеющие отношение к программе «Урановый проект». Тогда же они пришли к выводу, что ядерное оружие можно создать за 9-12 месяцев.

Как отметил журналист Всеволод Овчинников в своей книге «Горячий пепел. Хроника тайной гонки за обладанием атомным оружием», через некоторое время в Германии было создано 22 научные организации, которые отвечали за развитие атомного проекта. Одним из ключевых институтов был физико-химический институт Лейпцигского университета, где проводились работы по органическому соединению урана.

Одним из ученых, отвечавших за работу в университете, был лауреат Нобелевской премии Вернер Гейзенберг. Именно он сообщил о том, что энергию для ядерного реактора и атомной бомбы можно извлечь из урана. В конце 1940 года ученый участвовал в испытаниях по созданию реакторной сборки, но цепная реакция в ходе эксперимента не возникла. Через год он вместе со своими коллегами, Георгом Робертом Депелем и Карлом Фридрихом фон Вайцзеккером добились размножения нейтронов, что стало доказательством протекавшей в массе урана цепной реакции.

Создание ядерного реактора в Лейпциге

В феврале 1942 года в Лейпцигском институте построили ядерный реактор. Тот же Овчинников сообщил, что немецким ученым удалось опередить своих американских конкурентов, так как в Чикаго такой же реактор был построен на четыре месяца позже. «Урановая машина» состояла из двух алюминиевых полусфер, с помещенными внутри 572 килограммами урана в виде порошка и 140 килограммами тяжелой воды. Внутри сферы с урановой начинкой был помещен нейтронный инициатор в виде обычного радий-бериллиевого первичного источника нейтронов.

Через некоторое время по итогам испытаний выяснилось, что сферическая конструкция реактора с пятью метрическими тоннами тяжелой воды и 10 метрическими тоннами металлического урана поддерживает реакцию деления, что стало открытием в области ядерной физики.

После этого ученые решили проверить реактор на предмет возможной утечки тяжелой воды. Но данный эксперимент, прошедший 23 июня 1942 года, привел к первой в истории человечества ядерной аварии.

Авария

Во время испытаний на прокладке появились пузыри, поэтому участники эксперимента решили открыть реактор. Туда попал воздух, после чего начал гореть урановый порошок. Он в свою очередь разогрел водяную «рубашку» и создал критическое давление пара. Порошок разлетелся по лаборатории, образовав горящий столб высотой 6 метров. Сам реактор нагрелся до 1000 градусов. Участники испытаний обратились за помощью к Гейзенбергу, но он уже не мог ничего сделать. Гейзенберг и другие ученые чудом спаслись, но сама лаборатория была уничтожена.