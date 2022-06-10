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2 часа назад

Добыча фосфорных удобрений из сточных вод поможет снизить цены на еду — исследование

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Специалисты предлагают так называемый план «50-50-50» — уменьшить фосфорное загрязнение среды на 50% к 2050 году, повысив переработку фосфорных отходов на 50%.

Как удобрения из сточных вод помогут снизить цены на еду
Фото: +1+1

Извлечение фосфора из сточных вод и применение его в качестве удобрений поможет улучшить экологию и снизить цены на сельскохозяйственные продукты. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование ученых Центра экологии и гидрологии Великобритании (UKCEH) и Эдинбургского университета.

Согласно отчету, большая часть минеральных подкормок на фосфорной основе производится из горных пород, а не с помощью переработки. Вторичные источники дают лишь 15% необходимого химического вещества во всем мире.

Однако в последнее время цены на фосфор выросли почти в три раза — с $240 до $900 за тонну. Подорожание отчасти связано с российско-украинским кризисом, поскольку обе страны были крупными поставщиками удобрений.

Авторы доклады предлагают странам поставить глобальную цель по сокращению загрязнения фосфором окружающей среды на 50% за счет увеличения переработки на 50% к 2050 году — «план 50-50-50».

Чтобы достичь этого, ученые призывают правительство создать системы очистки сточных вод для удаления и повторного использования фосфора, а также поддерживать фермеров, которые используют органические удобрения вместо минеральных.

Исследователи подчеркнули, что фосфорное загрязнение наносит вред природе, провоцируя активное цветение водоемов и гибель их обитателей из-за нехватки кислорода в воде.

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