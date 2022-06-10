Некоторые виды личинок способны питаться лишь пенопластом

Ученые из Австралии обнаружили, что личинки зофобаса могут жить и даже расти, питаясь только полистиролом, который в просторечии называют пенопластом. Исследователи назвали свою находку "первым шагом" в обнаружении природных ферментов, которые могут быть использованы для переработки этого вида пластика.

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“Мы предполагаем, что отходы полистирола будут собираться, механически измельчаться, а затем разлагаться в биореакторах с помощью коктейля ферментов”, — сказал Крис Ринке, ученый из Университета Квинсленда и автор статьи, опубликованной в четверг в журнале Microbial Genomics.

Экспериментаторы разделили червей на три группы и кормили каждую разной пищей: отрубями, полистиролом или диетой с малым количеством еды. Черви, жившие на полистироле, были не так здоровы, как те, которые питались отрубями, но они смогли съесть пенополистирол, набрать вес и завершить свой жизненный цикл.