Ученые нашли виновника пандемии коронавируса

Один влюбчивый неандерталец совокупился с предком современного человека и наградил его потомков вредной мутацией. Из-за нее у многих людей легкие являются более восприимчивыми к инфекции. Если бы этот единственный половой акт не произошел 60 тыс. лет назад, многие жизни были бы спасены от смертельного вируса, считает профессор Джеймс Дэвис, адъюнкт-профессор геномики на медицинском факультете Рэдклиффа Оксфордского университета.
«И если бы свидание за ужином между человеком и неандертальцем пошло по другому сценарию, мы бы гораздо лучше провели время во время пандемии коронавируса и намного меньше людей умерло бы от инфекции», — считает ученый.
Генетическая вариация, которая сейчас есть у некоторых людей и произошла от неандертальцев, связана с геном под названием LZTFL1 и действует на клетки легких. Эти клетки вырабатывают на своей поверхности больше важного белка, за который коронавирус способен цепляться и распространяться далее, нанося большой ущерб. Эта генетическая особенность чаще встречается у людей южноазиатского происхождения и может частично объяснить высокое число погибших в Индии во время пандемии.
При этом ученые сочли необходимым немного реабилитировать неандертальцев. Их гены также очень сильно помогают людям, делая их более умными. Кроме того, неандертальцы наградили свое потомство способностью быстро адаптироваться к новым диетам и бороться с вредными бактериями, сообщает The Daily Mail.