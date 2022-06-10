Ученые нашли виновника пандемии коронавируса

Один влюбчивый неандерталец совокупился с предком современного человека и наградил его потомков вредной мутацией. Из-за нее у многих людей легкие являются более восприимчивыми к инфекции. Если бы этот единственный половой акт не произошел 60 тыс. лет назад, многие жизни были бы спасены от смертельного вируса, считает профессор Джеймс Дэвис, адъюнкт-профессор геномики на медицинском факультете Рэдклиффа Оксфордского университета.

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«И если бы свидание за ужином между человеком и неандертальцем пошло по другому сценарию, мы бы гораздо лучше провели время во время пандемии коронавируса и намного меньше людей умерло бы от инфекции», — считает ученый.

Генетическая вариация, которая сейчас есть у некоторых людей и произошла от неандертальцев, связана с геном под названием LZTFL1 и действует на клетки легких. Эти клетки вырабатывают на своей поверхности больше важного белка, за который коронавирус способен цепляться и распространяться далее, нанося большой ущерб. Эта генетическая особенность чаще встречается у людей южноазиатского происхождения и может частично объяснить высокое число погибших в Индии во время пандемии.