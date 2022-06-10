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49 минут назад

Мужчина приехал за небольшим выигрышем в лотерею и получил сотни тысяч долларов

Lenta.ru

Житель американского города Пемброк, Северная Каролина, явился в штаб-квартиру лотереи, чтобы получить небольшой приз в 600 долларов и неожиданно узнал, что сорвал джекпот в 585,9 тысячи долларов. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Мужчина приехал за выигрышем в лотерею и получил сотни тысяч
Фото: Lenta.ruLenta.ru

32-летний Джошуа Локлир купил лотерейный билет за десять долларов после того, как заметил, что размер первого приза достиг 585,9 тысячи долларов. Просканировав свой билет, он получил сообщение, что выигрыш ждет его в штаб-квартире лотереи. Мужчина изучил билет и пришел к выводу, что ему полагаются 600 долларов.

Когда мужчина приехал за призом, оказалось, что в действительности он сорвал джекпот, и его выигрыш в сотни раз больше.

«Я не мог в это поверить»,

— подчеркнул он.

На полученные деньги мужчина планирует купить дом и автомобиль. Частью выигрыша он собирается поделиться с окружающими.

«Я не ожидал такого поворота событий. Но все это произошло именно тогда, когда было нужно»,

— отметил победитель.

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