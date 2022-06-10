Mars Express запечатлел на поверхности Марса «человеческий глаз»

Снимок, опубликованный космическим ведомством, был сделан 25 апреля 2022 года. На кадре видно марсианский ландшафт в районе Aonia Terra в южном полушарии планеты. В частности, аппарату удалось сфотографировать безымянный 30-километровый кратер, внешне похожий на открытый глаз человека.

Сходство достигается не только за счет круглой формы, но и благодаря сети каналов, испещряющих поверхность планеты. Они напоминают кровеносные сосуды, обрамляющие глазное яблоко. А при определенном освещении эффект только усиливается, передает Planet Today.