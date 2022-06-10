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38 минут назад

Mars Express запечатлел на поверхности Марса «человеческий глаз»

Слово и Дело

Орбитальный аппарат автоматической межпланетной станции Европейского космического агентства Mars Express запечатлел на поверхности Марса кратер в форме гигантского человеческого глаза.

Mars Express запечатлел на поверхности Марса «человеческий глаз»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Снимок, опубликованный космическим ведомством, был сделан 25 апреля 2022 года. На кадре видно марсианский ландшафт в районе Aonia Terra в южном полушарии планеты. В частности, аппарату удалось сфотографировать безымянный 30-километровый кратер, внешне похожий на открытый глаз человека.

Сходство достигается не только за счет круглой формы, но и благодаря сети каналов, испещряющих поверхность планеты. Они напоминают кровеносные сосуды, обрамляющие глазное яблоко. А при определенном освещении эффект только усиливается, передает Planet Today.

Истории,Европейское космическое агентство,
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