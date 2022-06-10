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35 минут назад

Женщина нашла на автостоянке 281 тысячу рублей и отдала деньги владельцу

Lenta.ru

Жительница Южного Дербишира, Англия, нашла на автостоянке супермаркета конверт с 3,8 тысячи фунтов стерлингов (около 281 тысячи рублей). Об этом пишет Daily Mirror.

Женщина нашла 281 тысячу рублей и отдала деньги владельцу
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Женщина заметила, что переехала своей тележкой для продуктов странный предмет, который первоначально приняла за воздушный шар. В действительности это был конверт с купюрами. Под весом тележки он лопнул, и деньги рассыпались. Британка собрала их, привезла домой и сообщила об этом сотрудникам полиции Дербишира.

Сотрудники полиции отдали деньги владельцу конверта, который уже успел сообщить о пропаже. После этого они приехали к женщине домой и вручили ей благодарственное письмо, цветы и коробку конфет, а владелец конверта поделился с ней деньгами, которые она нашла.

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