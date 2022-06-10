Женщина нашла 281 тысячу рублей и отдала деньги владельцу

Жительница Южного Дербишира, Англия, нашла на автостоянке супермаркета конверт с 3,8 тысячи фунтов стерлингов (около 281 тысячи рублей). Об этом пишет Daily Mirror.

Женщина заметила, что переехала своей тележкой для продуктов странный предмет, который первоначально приняла за воздушный шар. В действительности это был конверт с купюрами. Под весом тележки он лопнул, и деньги рассыпались. Британка собрала их, привезла домой и сообщила об этом сотрудникам полиции Дербишира.